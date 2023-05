Brittany Mahomes impressionada com reviravolta inacreditável de Max Verstappen no GP de Miami

Oum dos casais mais famosos do esporte, Patrick e Brittany Mahomes, estiveram presentes no Grande Prêmio de Miami no fim de semana. A dupla teve acesso exclusivo às áreas de pilotos e equipes e tirou várias fotos com os carros de F1.

A corrida em si foi bastante movimentada para dizer o mínimo e viu Max Verstappen, da Red Bull, ultrapassa Sergio Perez em circunstâncias dramáticas para vencer a corrida. Apesar dos esforços do mexicano para segurar seu companheiro de equipe, ele não conseguiu. Mesmo largando do grid em nono lugar, o holandês fez uma corrida perfeita e uma vez contra mostrou porque é o melhor do mundo.

Como evidenciado pelas várias fotos e vídeos do casal na corrida, os Mahomes pareciam se divertir muito. Brittney ficou particularmente impressionada com o que aconteceu na pista e foi ao Twitter para expressar seu choque com o que testemunhou.

‘1º’ ela twittou, com três emojis chocados, depois de testemunhar o retorno de Verstappen.

Parece que os Mahomes podem ser fisgados pela F1 e não há dúvida de que eles voltarão no ano que vem.