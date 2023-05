Brittany Mahomes malha com a adorável filha Sterling na academia

Bretanha Mahomes compartilha muito de seu tempo com a família em sua conta do Instagram. Ela é particularmente ativa quando se trata de compartilhar conteúdo adorável com ela filha de dois anos, Sterling.

Vídeos recentes enviados por Brittany sugerem que Sterling herdou os genes esportivos do pai Patrick: algumas semanas atrás, Sterling estava jogando basquete na quadra privada dos Mahomes e, no mês passado, ela foi filmada realizando uma corrida ao estilo de Cristiano Ronaldo com uma bola de futebol em seu jardim.

Em seu post mais recenteBrittany carregou um vídeo com Sterling na academia. Nos contos, Brittney pode ser vista levantando alguns halteres com a filha entre as pernas. No próximo clipe, Sterling pode ser visto sentado no chão da academia brincando com alguns equipamentos de ginástica.

“Como cada treino aqui vai agora,” foi a legenda do primeiro story, com um emoji de coração.

Sterling certamente parece ser um entusiasta de esportes. Com todos os seus hobbies esportivos, parece que Sterling poderia muito bem seguir os passos de seu pai quando ela for mais velha.