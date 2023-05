Brittney Griner faz sua estreia na temporada da WNBA após ser presa na Rússia: um dia de alegria

Brittney Griner representou o hino nacional antes de seu primeiro jogo na temporada regular da WNBA desde que foi presa na Rússia.

Griner defendeu abertamente a justiça social em 2020 e não compareceu ao tribunal durante o hino pré-jogo. Mas quase um ano atrás das grades na Rússia a mudou.

“Eu estava literalmente em uma gaiola e não conseguia ficar do jeito que queria”, disse ela. “Só de poder ouvir meu hino nacional e ver minha bandeira, eu definitivamente quero ficar de pé.”

Brittney Griner não consegue conter as lágrimas ao discutir a detenção russa

Griner fez 18 pontos, seis rebotes e quatro tocos na noite de sexta-feira para o Phoenix Mercury em uma derrota por 94-71 para o Los Angeles Sparks.

“Não é bom o suficiente, não consegui o dub”, disse Griner, que, no entanto, não poderia ser derrotado.

“Eu aprecio tudo um pouco mais, todos os pequenos momentos, como ‘Oh, estou tão cansada que não quero ir treinar hoje’, isso mudou, honestamente”, disse ela. “Amanhã não é garantido, você não sabe como vai ser. Eu me sinto muito mais velho também.”

O objetivo imediato do pivô de 32 anos é poder jogar uma partida inteira até o intervalo do All-Star em meados de julho. Ela jogou 25 minutos na sexta-feira.

“Espero estar exatamente onde quero estar”, disse Griner. “Apenas voltando a ser como eu era antes de tudo isso acontecer.”

Griner teve um impacto imediato contra os Sparks. Ela disparou um passe para Moriah Jefferson, que acertou uma cesta de 3 pontos para a primeira cesta de Phoenix. Griner pegou alguns rebotes e marcou duas vezes ajudando o Mercury a chegar à liderança.

“Quão boa ela parecia? Inacreditável”, disse a comissária da WNBA Cathy Engelbert a repórteres no intervalo.

Pela primeira vez desde a temporada passada, a treinadora do Phoenix, Vanessa Nygaard, abriu seus comentários antes do jogo sem anunciar quantos dias Griner estava preso.

Griner está livre desde dezembro, quando fez parte de uma troca de prisioneiros de alto nível.

“Até o dia em que recebemos a notícia de que ela estava voltando para casa, ninguém pensou que isso iria acontecer”, disse Nygaard. “Fizemos nosso trabalho provavelmente com menos alegria do que os atletas profissionais. Era pesado todos os dias.”

Não mais.

“Hoje é um dia de alegria”, disse Nygaard. “Uma coisa incrível, incrível aconteceu.”

Griner e o Mercury foram recebidos com uma ovação de pé quando entraram em quadra para o aquecimento antes do jogo, embora os maiores aplausos tenham sido reservados para os Sparks.

“Apenas absorvendo, mas mantendo o foco porque no final do dia estou no trabalho”, disse Griner. “Não posso ser pego no momento. Meio que sinto, mas coloque de lado e sinta um pouco mais tarde.”

Griner abraçou a vice-presidente Kamala Harris e o primeiro cavalheiro Doug Emhoff quando eles deixaram a quadra depois que Harris foi presenteado com uma camisa nº 49 do Sparks. Mais cedo, Harris posou para fotos no vestiário do Mercury.

“Foi bom poder vê-la cara a cara e agradecê-la por tudo”, disse Griner.

Ela deu um tapinha no coração e aplaudiu de volta durante um breve vídeo de boas-vindas à WNBA.

“Foi bom estar de volta à quadra para um jogo de verdade”, disse ela. “O amor dos fãs quando saímos foi incrível. Eu definitivamente sinto isso.”

Griner marcou 10 pontos em 17 minutos em uma derrota de exibição para o Sparks na semana passada. Foi sua primeira ação no jogo desde que ela foi presa em um aeroporto de Moscou em fevereiro de 2022, depois que as autoridades russas disseram que uma busca em sua bagagem revelou cartuchos de vape contendo óleo de cannabis.

“Trouxemos essa mulher negra e gay de uma prisão russa e os Estados Unidos fizeram isso porque a valorizavam e ela é uma atleta feminina e a valorizavam”, disse Nygaard.

“Só fazer parte de um grupo que valoriza pessoas desse nível me deixa muito orgulhoso de ser americano. Talvez haja outras pessoas que não as deixem orgulhosas, mas para mim, vejo BG e vejo esperança e Vejo o futuro e tenho filhos pequenos e isso me deixa muito esperançoso em relação ao nosso país”, disse o técnico.

Os fãs que chegaram cedo à Crypto.com Arena usaram camisetas com o nome e o número da camisa de Griner. O Griner de 1,80 metro parou para bombardear um grupo de garotas posando na quadra antes do jogo.

Billie Jean King e sua esposa Ilana Kloss, que são coproprietárias do Sparks, estavam presentes para a estreia, assim como Magic Johnson, Pau Gasol, Byron Scott, Robert Horry, o técnico do Los Angeles Lakers, Darvin Ham, e a técnica feminina da Carolina do Sul, Dawn. Staley.

Desde sua libertação, Griner usou sua plataforma para defender outros americanos detidos no exterior. Ela já era uma ativista LGBTQ+ desde que se assumiu publicamente em 2013.

“Ela representa tantas pessoas, tantos tipos diferentes de pessoas que podem ser subestimadas em nossa sociedade”, disse Nygaard. “Ela se mantém orgulhosa e confiante e nunca se esquivou de quem ela é.”

Griner anunciou em abril que está trabalhando com o Bring Our Families Home, uma campanha formada no ano passado por familiares de reféns americanos e detidos injustamente detidos no exterior. Ela disse que sua equipe está em contato com a família do repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, que está detido na Rússia por acusações de espionagem.

“Ela é uma pessoa incrível dentro e fora da quadra”, disse Moriah Jefferson, armador do Phoenix. “Acho que a energia dela inspira todo mundo todos os dias a aparecer e ser a melhor versão de si mesmo.”