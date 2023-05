Brittney Griner sorri com a esposa no Met Gala

Brittney Griner claramente não está tomando sua liberdade recém-descoberta como garantida … ela foi ao Met Gala com sua esposa na noite de segunda-feira – e não pareceu parar de sorrir uma vez.

A jovem de 32 anos – que foi libertada da custódia russa há apenas cinco meses – usava um terno Calvin Klein personalizado para a ocasião … e não poderia estar mais feliz por estar com seu marido na festa ultraexclusiva .

ela deu Cherelle Griner mostraram sorrisos de orelha a orelha durante toda a caminhada até o evento… e, a certa altura, BG até compartilhou um doce abraço com Dwyane Wade no tapete vermelho.

As duas lendas do basquete se abraçaram enquanto Wade mostrava à filha como tudo parecia nos degraus do Met.