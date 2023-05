Brivia oferece cargos presenciais e trabalho remoto

A Brivia, empresa especialista na transformação digital do marketing, que atua no desenvolvimento e na orquestração de plataformas de UX, além dos serviços de comunicação integrados, está em busca de novos funcionários para compor o seu time. Dessa forma, antes de dar mais detalhes, confira quais são as vagas abertas:

Analista de Growth Pleno – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Analista de Mídia Sênior – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de Planejamento Tributário SR – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Analista de SAC – Salvador – BA e Remoto – Efetivo;

Analista de Sistemas Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista SEO Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Assistente de Desenvolvimento – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Atendimento Publicitário Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Diretor(a) de Arte Pleno – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Estrategista Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Estrategista Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Liderança de Estratégias Digitais (temporário) – Porto Alegre e Remoto – Freelancer;

Redator(a) Sênior – Maringá – PR e Remoto – Efetivo;

Revisor(a) – Belo Horizonte – MG e Remoto;

Banco de talentos – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Banco de talentos.

Mais sobre a Brivia

Sobre a Brivia, é válido frisar que a empresa está entre as melhores agências para se trabalhar no Brasil. Ao todo, conta com sedes no Brasil, em outras partes da América Latina e na Europa, mas acredita no trabalho remoto.

Além disso, possui bases em 4 estados brasileiros, com profissionais espalhados por mais de 10 estados. Possui um escritório estratégico em Lisboa, Portugal, além de escritórios no Chile, Argentina e Colômbia. Mesmo assim, não conta com endereço fixo, já que acredita no trabalho remoto e na autonomia profissional para tomar decisões em busca de novos resultados.

Como realizar a inscrição?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Brivia, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

