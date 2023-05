BrMalls abre vagas de emprego: conheça os cargos e locais disponíveis

A BrMalls lidera o segmento de shopping centers em todo o Brasil e, atualmente, disponibilizou novos empregos em vários municípios do país. A companhia está recrutando trabalhadores que se identificam com seus valores e busquem pelo seu crescimento profissional, agregando positivamente nos resultados da empresa. Confira.

BrMalls oferece novas vagas de emprego; veja os cargos e regiões

Estamos tratando de uma das principais administradoras de Shopping Center de todo o território nacional, que se destaca pela qualidade entregue em todos os seus serviços, além de ser referência em Full Service. Atualmente, a companhia está à procura de novos profissionais para se tornar um colaborador e fortalecer sua equipe.

A companhia oferece a todos os seus funcionários diversos benefícios como vale refeição, vale transporte, plano odontológico, plano de saúde, seguro de vida, auxílio farmácia, gympass e entre vários outros. A seguir, confira as vagas abertas nesta semana.

Analista de Marketing – Londrina/PR;







Estagiário no setor Financeiro Comercial – São Paulo;







Assistente de Marketing – São Paulo;







Tech Lead – Remoto e Rio de Janeiro;







Analista de Backoffice Jr – Juiz de Fora/MG;







Operador de CFTV – RS;







Analista Community Manager – São Paulo;







Menor Aprendiz ADM – Rio de Janeiro;







Analista de Marketing Jr – Londrina/PR;







Especialista de Auditoria Interna de Processos – São Paulo.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Para se inscrever no cargo de interesse, basta ficar atento a todas as solicitações e solicitações exigidos pela empresa e cadastrar um currículo para análise no site 123empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.