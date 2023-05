BrMalls oferece Novas Oportunidades de Emprego: Confira as Regiões e Cargos Disponíveis

A BrMalls, uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil, anunciou recentemente novas oportunidades de emprego em diversas áreas. A empresa, que atualmente conta com mais de 30 shoppings em todo o país, busca profissionais qualificados e comprometidos para integrar sua equipe.

BrMalls abre novas vagas de emprego pelo país

A companhia oferece uma série de benefícios aos seus colaboradores, incluindo assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, programa de participação nos resultados, entre outros. Além disso, a empresa investe em treinamentos e capacitação de seus funcionários, com o objetivo de proporcionar um ambiente de trabalho estimulante e desafiador. Confira abaixo algumas das oportunidades disponíveis:

Analista de Marketing Digital – São Paulo/SP;







Assistente Administrativo – Rio de Janeiro/RJ;







Analista de Recursos Humanos – Belo Horizonte/MG;







Analista Financeiro – Brasília/DF;







Supervisor de Segurança Patrimonial – Salvador/BA;







Gerente Comercial – Fortaleza/CE;







Analista de Controladoria – Porto Alegre/RS;







Analista de Sistemas – Curitiba/PR;







Analista de Comunicação – Recife/PE;







Coordenador de Operações – Goiânia/GO;







Gerente de Loja – São Luís/MA;







Assistente de Vendas – Natal/RN;







Auxiliar de Limpeza – Belém/PA;







Estagiário de Engenharia – Florianópolis/SC.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a alguma das vagas disponíveis devem acessar o site 123empregos e buscar pela vaga desejada. Após selecionar a vaga, basta preencher o formulário de inscrição e enviar o currículo. A empresa avaliará as candidaturas recebidas e entrará em contato com os selecionados para dar continuidade ao processo seletivo.

Sobre a BrMalls

A BrMalls é uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil, com mais de 30 shoppings espalhados por todo o país. Fundada em 2006, a empresa tem como objetivo proporcionar uma experiência única de compras, lazer e entretenimento para seus clientes.

Além disso, a BrMalls se preocupa em investir em tecnologia e inovação para melhorar a experiência de seus clientes e colaboradores. A empresa também tem como valores a ética, transparência, responsabilidade social e ambiental.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.