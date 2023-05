Bruce Springsteen: Por que ele acabou doando este belo Chevrolet?

Ce já estamos acostumados com astros do rock, assim como os mais famosos atores ou jogadores de futebol de prestígio, acabam acumulando uma boa lista de carros que tiveram ou ainda possuem.

Bruce Springsteen não é estranho a esta tendência comum. Mas, sendo coerente com a letra de Born in the USA e entendendo toda a produção nacional como um modo de vida, quase sempre foi visto nos comandos de carros americanos.

Eles são em sua maioria carros americanos bastante populares, como o chevrolet corvette (de várias gerações) e Impala, Ford XL Conversível ou ainda uma pick-up como a Ford F100, que anos atrás era um dos modelos mais populares em ambientes rurais.

A ser leiloado em 20 de maio

Um desses modelos que El Boss dirigiu por anos é um Chevrolet Chevelle 396 SS Big Block que agora está na boca de muitos fãs do cantor, já que no dia 20 de maio será leiloado pela casa Hagerty.

O modelo em questão é de 1969, mas Springsteen o comprou de segunda mão em 1981 porque estava apaixonado pelo modelo e não lhe custaria uma fortuna.

Segundo seus fãs, Springsteen usava o carro com frequência, e inclusive era o mesmo com o qual sempre ia à praia em Nova Jersey carregando uma prancha de surf ancorada no carro para fluir sobre as ondas.

Hagerty.

ato de generosidade

Mas no Natal de 1987 ele deu. Por que? Na verdade, foi um simples gesto de amizade.

O beneficiário foi Toby Scottque trabalhou como engenheiro de gravação em Springsteen18 álbuns.

E o que Scott fez foi agradecer muito, guardá-lo e dedicar todo o tempo do mundo desde então para cumprir a promessa de restaurá-lo.

Aliás, o carro começou a sua ‘cura’ completa em 1988, e foi já em 2020 que Scott pôde dizer que o carro estava finalmente terminado.

A restauração, entre outras coisas, restaurou a aparência original do carro Le Mans cor azul, muito mais atraente do que a cor preta que o carro tinha quando o cantor o dirigia.

Exibido no Rock and Roll Hall of Fame

O carro era tão atraente (sem dúvida porque era de Springsteen) que foi emprestado em agosto de 2020 ao Hall da Fama do Rock and Roll em Cleveland.

Agora, talvez porque Scott não tem mais vontade de usá-lo, ele está procurando um novo dono.

De acordo com os especialistas da Hagerty, um Chevelle 396 SS conversível pode ser leiloado por cerca de 65.000 euros se estiver em muito bom estado, e até 83.500 se estiver perfeitamente restaurado de cima a baixo.

Mas já se sabe que os objetos que pertenceram às estrelas têm uma citação separada que é amplamente subjetiva.

É por isso que estimam que acabará por ser vendido por entre 140.000 e 185.000 euros.

Ou seja, se nenhum milionário ‘aquecer’, porque aí o lance pode subir ainda mais.

Hagerty.