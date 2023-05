Brutus Beefcake conta a história de André ‘O Gigante’ em um voo: Ele soltou o maior cocô do mundo!

eulutador lendário Brutus Beefcakemembro do Hall da Fama da WWEcontou a história do dia em que o lendário André ‘O Gigante’ fez o maior cocô do mundo em um avião.

O cheiro invadiu o avião e atingiu os passageiros, que ficaram totalmente chocados.

“Foi o maior cocô do mundo, nunca ouvi nada parecido”, brutus disse Wrestling Shoot Interviews.

“Os sons que estão saindo de lá. O cheiro que começou a chegar…

“A parte de trás do avião tinha muita gente e havia pessoas caindo de seus assentos e nos corredores.

“Engasgando, vomitando, chorando, gritando, e estávamos todos caindo no chão de tanto rir.

“Eu não conseguia respirar. Ele deve ter enchido um saco de lixo cheio de merda.”

O incidente ocorreu durante uma viagem de 14 horas de Tóquio para os Estados Unidos em um Boeing 747.

Quem foi André ‘O Gigante’, a oitava maravilha do mundo?

André ‘O Gigante’ nasceu na França como Segundo René Roussimoff em 1946, e ganhou fama como lutador na emergente competição de luta livre que Vince McMahon estava começando a promover na década de 1970.

Oficialmente, ele tinha 2,24 m. alto e pesava cerca de 250 kg, então sua figura enorme logo se tornou uma das imagens mais reconhecíveis do então WWF.

Ele sofria de acromegalia, doença comumente conhecida como gigantismo, e esteve ativo até 1992, tornando-se uma das maiores lendas da WWE e o primeiro membro do WWE Hall of Fame.

Sua popularidade mundial cresceu com seu papel no filme ‘The Princess Bride’, no qual interpretou o gigante Fezzikenquanto ele apareceu em outros filmes também, além de um Cyndi Lauper vídeo de música.

Billy Cristal foi inspirado por Andre ‘The Giant’ para criar o filme de 1998 ‘My Giant’. o mítico Hugo Andorra personagem do jogo Street Fighter também foi inspirado no francês.

André ‘O Gigante’ morreu de insuficiência cardíaca congestiva em 27 de janeiro de 1993, em Paris, aos 46 anos.