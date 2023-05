Bryan Kohberger é visto em novo vídeo de câmera corporal em parada de trânsito com a polícia

Reproduzir conteúdo de vídeo





Bryan Kohberger teve uma interação com a polícia exatamente um mês antes dos terríveis assassinatos de 4 estudantes universitários de Idaho, e o vídeo da câmera corporal revela como ele escapou de uma multa.

Imagens da câmera do corpo da polícia mostram Kohberger sendo parado por um policial patrulha no campus da Washington State University em outubro de 2022.

O que é impressionante no vídeo de mais de nove minutos foi o quão gentil e respeitoso Kohberger agiu com o policial. Seu comportamento desmente qualquer ideia de que ele cometeria um crime tão horrível… mas as autoridades dizem que foi exatamente isso que ele fez.

A filmagem começou com o policial caminhando até a janela aberta do lado do motorista de um carro no qual Kohberger estava sentado ao volante.

O policial disse a Kohberger – um estudante de pós-graduação em justiça criminal da WSU na época – que ele foi parado por passar um sinal vermelho. Kohberger respondeu que foi forçado a virar à esquerda porque ficou preso em um cruzamento. O policial então instruiu Kohberger sobre as leis de trânsito do estado de Washington, basicamente descrevendo para ele o que ele fez de errado.

Kohberger aceitou totalmente o raciocínio do policial, chegando a pedir desculpas a ela por fazer muitas perguntas. A certa altura, ele admitiu que não estava familiarizado com as leis de trânsito porque é originalmente da Pensilvânia.

Depois de verificar sua licença e registro, o oficial deixou Kohberger ir sem acusá-lo. Claro, o policial não tinha ideia de que no mês seguinte Kohberger estaria envolvido em um homicídio quádruplo envolvendo quatro estudantes da Universidade de Idaho.

Conforme relatamos, Kohberger supostamente escorregou para dentro de uma casa fora do campus em 13 de novembro e o esfaqueou mortalmente. Madison Mogen, Kaylee Gonçalves, Ethan Chapin e a namorada dele Xana Kernodle.



05/01/23

Kohberger acabou sendo preso e acusado dos assassinatos depois que a polícia descobriu seu DNA na cena do crime e desenterrou mais evidências apontando para sua possível culpa. Os investigadores não revelaram seu motivo.