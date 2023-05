Bryan Kohberger se declarou inocente no caso de assassinatos de estudantes em Idaho

Bryan Kohberger declarou-se oficialmente inocente em seu caso de assassinato quádruplo, no qual é acusado de matar 4 estudantes da Universidade de Idaho no ano passado…

Kohberger estava no tribunal na manhã de segunda-feira em um tribunal de Idaho, onde foi indiciado por 4 acusações de assassinato em primeiro grau.

Kohberger respondeu “sim” ao juiz enquanto lia as declarações sobre direitos e identidade, mas quando chegou a hora de entrar oficialmente com um apelo, o advogado de Kohberger disse que eles “ficariam em silêncio” – então o juiz entrou com um padrão “inocente” por favor.