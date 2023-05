Bryce Mitchell fora do UFC 288, Diego Lopes entra para enfrentar Movsar Evloev

Bryce Mitchell não lutará no UFC 288 neste sábado.

O MMA Fighting confirmou com fontes com conhecimento da mudança que Mitchell foi forçado a se retirar de sua próxima luta no card principal dos penas contra Movsar Evloev. Passado Dana White Série Contender o esperançoso Diego Lopes (20-5) entra em cena para lutar contra Evloev em pouco tempo. esportes ESPN foi o primeiro a dar a notícia.

O motivo da saída de Mitchell não foi divulgado.

Evloev (16-0) agora se encontra com um novo adversário depois de entrar em curto prazo como substituto de Jonathan Pearce. Ele estava programado para lutar contra Mitchell no UFC Vegas 64 em novembro passado, mas desistiu dessa reserva devido a uma lesão. O ex-campeão peso-galo do M-1 Global impressionou em sua carreira no UFC até agora, marcando vitórias por decisão sobre seus últimos seis oponentes, incluindo Dan Ige e Hakeem Dawodu.

Lopes competiu recentemente em um evento da Lux Fight League em novembro passado, onde derrotou Angel Rodriguez por nocaute técnico no segundo round. Foi a nona vitória de Lopes nas últimas 11 lutas. Esse trecho inclui uma aparição no Contender Series, onde perdeu na decisão unânime para Joanderson Brito.

Mike Heck contribuiu para este relatório.