Bundesliga: Bellingham se despede em meio ao drama do Dortmund antes da mudança para o Real Madrid

Ttarde começou com uma grande festa na casa de Borussia Dortmund. Tudo estava preparado para que o troféu da Bundesliga entrasse em campo por volta das 17h155 e a cerveja corria entre os torcedores.

Nas arquibancadas lotadas do Signal Iduna Park, Jude BellinghamA mãe de Denise estava pronta para a grande festa, vestindo a camisa do filho por baixo do casaco. A festa também foi marcada para ser uma festa de despedida do meio-campista da Inglaterra em Dortmundo último jogo antes de se comprometer oficialmente a se tornar um Real Madrid jogador nos próximos dias.

Mas o que estava para ser uma festa monumental para comemorar Borussia Dortmundo nono título da Bundesliga e o fim de uma década de Bayern de Munique A dominação terminou em um daqueles dramas dolorosos que marcam a história de um clube.

Um problema no joelho manteve o ex-meio-campista do Birmingham fora Edin Terzic‘s começando XI, e ele foi forçado a assistir com horror como o drama se desenrolou.

A última coisa que Jude Bellingham experimentou como jogador do Borussia Dortmund foi uma tarde trágica, um jogo em que sua equipe esperava uma vitória contra um Mainz lado sem nada para jogar.

Com o desenrolar do jogo, com o placar em 2 a 0 para o Mainz em menos de meia hora e um pênalti perdido por Sebastião Halleras câmeras procuraram o rosto de Bellingham várias vezes.

Aos poucos, o rosto do internacional inglês foi se distorcendo pela frustração, pelo desespero de não estar em campo para ajudar, pela esperança de GuerreiroO golo e o drama final de um empate 2-2 que aconteceu quando não havia mais tempo para mais e já se sabia que o Bayern tinha vencido em Colónia.

Após o jogo, Bellingham desceu ao campo para consolar os companheiros. O homem de Stourbridge não conseguiu conter as lágrimas que inundaram os olhos de todos no time do Dortmund.

Foi a pior forma possível de se despedir de uma aventura na Alemanha que começou no verão de 2020, quando o Borussia Dortmund venceu todos na Europa para tirá-lo de Birmingham. Bellingham está deixando o clube alemão para trás para tentar ganhar ligas e troféus europeus de branco.