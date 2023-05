Bundesliga: Inacreditável! Torcedores do Hamburgo invadem campo para comemorar promoção… mas na verdade não subiram!

Htorcedores do amburg invadiram o gramado neste domingo para comemorar o que era, até então, uma promoção direta ao Bundesliga e um retorno à primeira divisão do futebol alemão após o rebaixamento na temporada 2017/18.

No entanto, mesmo tendo conseguido vencer Sandhausen fora de casa por 1 a 0, a promoção automática dependia do que acontecesse no jogo entre Heidenheim e Jahn Regensburg.

Até o minuto 90, Heidenheim estava perdendo por 2 a 1 fora para Jahn Regensburgmas com gols no terceiro e nono minuto dos acréscimos, conseguiram virar o placar e sagrar-se campeões da Bundesliga 2.

Portanto, Hamburgo terminou em terceiro na segunda divisão alemã e ainda tem chance de promoção.

Mas, para isso, terá que sair vitorioso no playoff contra Estugarda, que estão na 16ª posição da Bundesliga. O vencedor jogará na primeira divisão alemã na próxima temporada.