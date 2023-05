Busta Rhymes fala sobre Janet Jackson após reunião de 25 anos no palco

Busta Rhymes diz que uma reunião altamente antecipada com Janet Jackson pois sua música de 1998 juntos valeu a pena esperar – e na hora certa também … quase como se fosse divino!

O lendário rapper estava falando sobre JJ na noite de terça-feira … isso logo depois que eles dividiram o palco no Madison Square Garden, onde ela estava fazendo um show crucial que faz parte de sua turnê ‘Together Again’ – que não poderia ser mais perfeitamente nomeado.

De fato … Busta pegou o microfone com Janet para lançar seu hit, ‘What’s It Gonna Be’ – um favorito dos fãs, e algo que as pessoas queriam vê-los tocar juntos ao vivo há anos.