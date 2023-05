Busta Rhymes revela que Janet Jackson quase o levou a bater o carro

Hlenda do ip-hop Busta Rhymes fez uma aparição surpresa durante o ícone pop de Janet Jackson Turnê “Together Again” em Guarda da Madison Squaren na noite de terça-feira. O rapper compartilhou uma história comovente sobre Jackson quase fazendo com que ele tenha um acidente na estrada 25 anos atrás.

De acordo com Bustaele estava dirigindo Belt Parkway de Nova York e ouvindo a entrevista de Jackson com Angie Martinez sobre Quente 97promovendo-a”Corda de veludo” álbum quando Martinez perguntou a Jackson sobre um rapper com quem ela gostaria de colaborar. Para sua surpresa, ela mencionou Busta Rhymesfazendo com que ele quase batesse o carro de tanta emoção.

Os dois eventualmente colaboraram no hit de 1998 de Busta, “O que vai ser?” e o rapper veio trazendo presentes quando ele se juntou a ela no palco em MSG. Emocionalmente emocionado, Busta presenteou Jackson com flores e um bolo, reconhecendo sua chegada. 57º aniversário semana que vem.

Público repleto de estrelas aplaude a apresentação do MSG de Janet Jackson

Jackson parecia genuinamente surpreso e um pouco envergonhado pelos elogios, segundo fontes, e teve rostos famosos na plateia como o cantor Maxwell, Angela Bassett, Ciarae Bethann Hardison. Joalheria Jennifer Fisher e o antigo de Jackson”Bons tempos” Co-estrela Ralph Carter também foram vistos na platéia.

Na noite anterior, Jackson tinha outra multidão repleta de estrelas, incluindo Sherri Shepherd, Alicia Silverstonee designer de moda Cristiano Siriano, que criou alguns dos looks da turnê da estrela pop. Os fãs ficaram emocionados com Busta Rhymes‘, que acrescentou uma camada extra de emoção a uma noite já inesquecível.