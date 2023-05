Caged Revela que o Turismo é a Maior Fonte de Novas Oportunidades de Emprego no Brasil

De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 22.000 novas vagas de trabalho foram criadas pelo setor no Brasil, principalmente no mês de março de 2023.

O turismo responde pela maioria das novas vagas de emprego no Brasil

A informação do Ministério do Trabalho foi baseada nos dados oficiais divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

A divulgação oficial foi realizada no dia 28 de abril e contempla os dados sobre o emprego no país. Mais da metade dos novos empregos criados no setor do turismo no Brasil foram impulsionadas pelo ramo de alojamento e alimentação.

O Ministério do Turismo destaca que o Brasil possui mais de 50 atividades econômicas que são compreendidas dentro do setor de turismo nacional, portanto, trata-se de um setor economicamente relevante e ativo.

Turismo e economia

Portanto, o turismo é extremamente relevante na economia do país. A força do setor na geração de empregos é muito elevada. Já que o Brasil possui muitas cidades turísticas que precisam de movimento de visitantes para a elevação do emprego e renda.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ressalta que o Brasil tem um grande potencial no setor e tem se desenvolvido fortemente para atender essa demanda.

Dessa maneira, os dados atuais do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) reforçam a necessidade de ampliar a capacitação para os trabalhadores e possibilitar o ingresso de novas vagas em diferentes setores do turismo.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, novamente o setor de serviços ganha destaque nos dados oficiais apurados pelo novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Destaque para o setor de serviços

O setor de serviços é o que mais tem crescido na geração de novos postos de trabalho no Brasil, desde as mensurações realizadas no cenário pós pandemia. Dentro do turismo, o setor de serviços tem o maior saldo de geração de novos empregos, visto que é responsável por 122 mil novas vagas.

Já na apuração regional, o Sudoeste do Brasil gerou 65% das vagas do setor. Seguida da região Centro-Oeste, que criou cerca de 15% dos novos empregos.

Dessa forma, a divulgação oficial do Ministério do Turismo destaca que, considerando todas as atividades econômicas, o país gerou mais de 195 mil novos postos de trabalho. Mais de 111 mil empregos foram direcionados para homens, ao passo que 84 mil novas vagas foram ocupadas por mulheres.



Sobre o novo Caged

O novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi instituído em janeiro de 2020. Sendo uma ferramenta estatística que capta informações de diversos sistemas para direcionar os dados oficiais do país, no que tange ao emprego e renda.

Portanto, trata-se de uma ferramenta relevante para criação de novas políticas. O novo Caged utiliza dados do eSocial, do Caged e também da ferramenta Empregador Web. Dessa maneira, a ferramenta apoia os dados captados e direciona as estatísticas, que são fundamentais para o governo, bem como para o setor privado.

O turismo tem ganhado destaque na economia do Brasil em diversos aspectos. Principalmente no que tange a manutenção do emprego, além de ser uma ferramenta fundamental no estímulo ao empreendedorismo. Isso porque muitos empreendedores atuam em cidades pequenas que são ativas economicamente por conta do turismo.

Economia e valorização cultural

Portanto, o setor do turismo movimenta não apenas os empregos ligados ao setor de serviços, como também expande e valoriza a cultura local das cidades visitadas. Ao passo que permite que novos empreendimentos ganhem destaques nas cidades turísticas.

Desta maneira, os dados divulgados pelo novo Caged reforçam uma crescente que tem ocorrido no setor de serviços. Já que o avanço do turismo está diretamente ligado a esse segmento de mercado.