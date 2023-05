Caitlyn Jenner critica avanços de atletas transgêneros no atletismo

EUuma reviravolta surpreendente nos acontecimentos Encontro da Costa Norte dos Campeões da Califórniafinais, atleta transgênero Atena Ryanum júnior em Sonoma Academy, conquistou a medalha de prata na corrida feminina de 1.600 metros do time do colégio. No entanto, esta conquista não foi sem controvérsia comoCaitlyn Jenneruma ex-atleta olímpica e defensora dos transgêneros, expressou sua desaprovação da participação de Ryan.

O desempenho impressionante de Ryan superou Adeline Johnsonum sênior de Colégio Branson, que terminou em quarto lugar. Infelizmente para Johnson, sua colocação significa que ela não estar avançando para o Campeonatos Estaduais de Atletismo da Federação Interescolar da Califórnia semana que vem. Um momento capturado em vídeo durante a cerimônia do pódio, onde Johnson foi visto fazendo um gesto de polegar para baixo, rapidamente viralizou, provocando mais debate.

Colégio Branson mais tarde esclareceu que o gesto não tinha relação com Ryan e ela identidade transgênero, afirmando que na verdade foi uma resposta ao seu próprio desempenho individual. A escola enfatizou seu apoio a todos os atletas e elogiou suas conquistas na competição.

Controvérsia e triunfo: Atleta transgênero desafia críticas e garante vaga no campeonato

No entanto, o incidente destacou a tensões mais amplas em torno de atletas transgêneros nos esportes. Um grupo de manifestantes, carregando uma faixa que dizia “Proteja o esporte feminino“, participaram do evento e foram posteriormente removidos pelos seguranças. Imagens e vídeos postados pelo Conselho Independente de Esportes Femininos revelou que os manifestantes erraram repetidamente o gênero de Ryan, adicionando combustível ao debate já acalorado.

Caitlyn Jennerque fez a transição em 2015 e é uma ex-medalhista de ouro olímpica, levou para Twitter para expressar seu descontentamento com a participação de Ryan na competição. Ela se referiu a si mesma como uma “estrela do atletismo” e uma pessoa trans, expressando sua crença de que a inclusão de Ryan foi injusto. Jenner também acusou o “culto radical da ideologia de gênero” de usar indivíduos transgêneros como peões políticos.

Atena Ryan, sem se deixar abater pela controvérsia em torno de sua participação, compartilhou sua empolgação e surpresa com sua melhora pessoal. Com o tempo final de 4m55s91, ela não só garantiu sua vaga na Campeonatos Estaduais de Atletismo da Federação Interescolar da Califórnia mas também alcançou uma melhoria notável de 17 segundos no melhor tempo de sua temporada. Em entrevista com MileSplitRyan expressou sua satisfação com seu desempenho, afirmando que ela pretendia quebrar a marca de cinco minutos e estava satisfeita por ter alcançado esse objetivo.