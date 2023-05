Caitlyn Jenner critica mulher transgênero por se juntar à irmandade de Wyoming

Caitlyn está falando sobre as irmãs Kappa Kappa Gamma processando sua irmandade por deixar uma garota de 21 anos Artemis Langford juntaram-se ao seu capítulo no ano passado. No processo, as mulheres dizem que agora “vivem em constante medo em nossa casa” porque alegam que Artemis fica fisicamente excitado perto delas.