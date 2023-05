Caixa Anima e Surpreende Brasileiros com Saque de Até R$1.200 no Fim de Maio

Um montante que será disponibilizado pela Caixa variará entre R$ 440 e R$ 1.200. Ele será destinado aos indivíduos que são contemplados pelo Bolsa Família. Este é um programa de grande relevância social que beneficia inúmeros cidadãos brasileiros em condições socioeconômicas desfavorecidas.

Em maio, os pagamentos referentes a esse programa já estão sendo efetuados aos beneficiários. Contudo, cada família é contemplada pela Caixa com uma quantia específica, ajustada conforme suas necessidades particulares.

Bolsa Família é liberado pela Caixa

Com o relançamento do programa social pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram introduzidas novas diretrizes para os beneficiários. Adicionalmente à quantia de R$ 600, famílias com crianças de até 6 anos recebem um acréscimo de R$ 150. Aqueles que obtêm quatro pagamentos suplementares neste mês serão contemplados com R$ 1.200.

Por outro lado, no momento em que o empréstimo consignado do Bolsa Família foi autorizado, as famílias que solicitaram, receberão um montante de R$ 440. A isso se considera a dedução de R$ 160 por parcela. Caso haja uma criança com até 6 anos, o valor de R$ 150 será acrescido, totalizando R$ 1.040 se houver quatro parcelas.

Quais são os contemplados?

Com a finalidade de auxiliar famílias de recursos limitados, o programa social se direciona a indivíduos que recebem um montante máximo de R$ 218 por pessoa. Isto é, cada membro do grupo deve se beneficiar dentro desse limite estabelecido. Adicionalmente, é necessário estar devidamente atualizado no Cadastro Único (CadÚnico).

Os participantes devem manter regularmente o registro de imunização (cartão de vacina). Além disso, precisam:

Realizar o acompanhamento pré-natal;

Monitorar o estado nutricional das crianças;

Garantir uma frequência escolar de 85% para aqueles entre 6 e 15 anos, assim como de 75% para jovens de 16 e 17 anos.

Calendário do Bolsa Família liberado pela Caixa

O cronograma oficial do Bolsa Família segue o processo de pagamento com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Portanto, esteja atento às seguintes datas:

1 – 18/05;

2 – 19/05;

3 – 22/05;

4 – 23/05;

5 – 24/05;

6 – 25/05;

7 – 26/05;

8 – 29/05;

9 – 30/05;

0 – 31/05.

Caixa Tem deposita ADICIONAL DE R$ 350

Uma excelente notícia teve sua divulgação feita pelo governo: haverá um acréscimo de R$ 350 juntamente com o programa Bolsa Família. Os pagamentos referentes a maio começaram a ser disponibilizados desde a última quinta-feira (18).



O atual Bolsa Família continua fornecendo uma parcela base de R$ 400. No entanto, conforme confirmado pelo governo, o acréscimo de R$ 200 terá disponibilidade de saque até junho. No próximo mês, o programa se atualizará para a quantia padrão de R$ 600. Portanto, o bônus de maio é um complemento.

Além disso, o Benefício Primeira Infância terá o pagamento em maio, com os beneficiários recebendo uma parcela de R$ 150. Para ser elegível ao complemento, as famílias devem ter crianças de até seis anos em sua composição. Ao somarmos todas as quantias disponíveis, temos um total adicional de R$ 350.

Hoje, sexta-feira (19), os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) terminando em 2 receberão suas parcelas de até R$ 750. As transações se realizam através do Caixa Tem.

Recebimentos em maio

Para receber o apoio financeiro do Caixa Tem em maio, os beneficiários devem observar as diretrizes de elegibilidade. Assim, evitarão a exclusão por uma análise detalhada do programa. No que diz respeito à renda, as famílias devem ter uma média máxima de R$ 218 por pessoa a cada mês. Além disso, deve-se manter os dados atualizados no Cadastro Único.

O governo ressalta que também é importante cumprir certas condições, pois isso possibilita a efetivação de políticas públicas. Essas condições foram dos primeiros mandatos do presidente Lula e estão sendo reintroduzidas para aprimorar o benefício. Essas condições são:

Manter o registro de vacinação em dia;

Guardar e apresentar comprovantes de matrícula das crianças para comprovar a frequência escolar;

Garantir o acompanhamento pré-natal para as gestantes;

Acompanhar a situação das mães que estão amamentando;

Participar de campanhas socioeducativas para crianças envolvidas em trabalho infantil.

Como mencionado anteriormente, o novo Bolsa Família trouxe de volta os requisitos para a manutenção do benefício. Entre eles, destaca-se a frequência escolar das crianças e jovens. No entanto, muitas famílias têm dificuldade em entender como essa parte funciona e correm o risco de perder os benefícios por falta de atenção. Por isso, destacamos os principais pontos dessa condicionalidade para você:

Crianças de quatro e cinco anos devem ter uma frequência escolar mínima de 60%;

Crianças de seis anos até jovens com menos de dezoito anos (que não tenham concluído ou estejam cursando o ensino básico) devem ter uma frequência igual ou superior a 75%.