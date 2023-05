“Caixa Libera Empréstimo de até R$ 4.500”.

Com o intuito de apoiar a população em dificuldades financeiras, o Governo Federal está disponibilizando um saque no valor de até R$ 4.500 por meio do Caixa TEM, que pode ser acessado através do programa SIM Digital.

O empréstimo já está disponível para alguns empreendedores brasileiros e também para pessoas físicas, no entanto, é importante compreender as condições para a liberação do saque. Confira mais informações a seguir.

A Caixa Econômica Federal desenvolveu o Caixa TEM em 2020 em parceria com o Governo Federal. A intenção foi simplificar as transferência de renda de programas sociais para seus respectivos beneficiários.

Na plataforma, atualmente, é possível realizar pagamentos, transferências, saques e consultas de saldo, recarregar o celular e fazer compras. Para isso, basta baixar o aplicativo, disponível gratuitamente para Android e iOS.

Veja como solicitar o empréstimo do Caixa TEM?

Os usuários do Caixa TEM podem conferir se existe algum valor disponível diretamente no aplicativo. Para isso, basta acessar a plataforma e clicar na opção “Contratar Crédito Caixa TEM”.

Em seguida, os cidadãos devem selecionar o valor, a quantidade de parcelas desejada e enviar a documentação solicitada. No entanto, pelo aplicativo, a contratação dessa modalidade só está disponível para pessoas físicas.

Todavia, microempreendedores individuais (MEI) também podem fazer a solicitação do crédito, desde que ela seja feita diretamente em uma agência da Caixa. O serviço está disponível até mesmo para quem está com o nome sujo.

Apesar disso, os recursos não são liberados para pessoas que tenham dívidas acima de R$ 3 mil até 31 de janeiro de 2022. No site da Caixa os usuários do Caixa TEM podem encontrar todas as condicionalidades para solicitação do empréstimo.

Liberação de crédito para MEI

Como já dito anteriormente, para o MEI, o pedido de empréstimo deve ser feito presencialmente em uma agência da Caixa Econômica. Ademais, para ter acesso aos recursos é imprescindível que o registro esteja ativo há pelo menos um ano.

Vale ainda informar que para solicitar essa modalidade de crédito é preciso ter uma conta Pessoa Jurídica na Caixa. No entanto, aqueles que ainda não possuem a conta PJ podem abri-la em uma agência da instituição financeira.

Para isso, é necessário apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) do último exercício fiscal encerrado, e alguns documentos pessoais.

Depois de obter a aprovação do crédito, os microempreendedores podem solicitar o empréstimo na agência bancária. Assim que o serviço for contratado, o montante em dinheiro é transferido para a conta PJ da Caixa.



Segundo informações disponibilizadas pelo banco, o pagamento das parcelas é feito por meio de débito automático na mesma conta jurídica.

Confira a taxa de juros do empréstimo

Por fim, de acordo com a Caixa, os Microempreendedores Individuais podem tomar emprestado até R$ 4.500, com uma taxa de juros máxima de 3,60% ao mês.

No mais, os empreendedores possuem um período de 12 a 24 meses para quitar o pagamento do empréstimo. Vale informar que a taxa de juros oferecida nesta modalidade é uma das menores do mercado.