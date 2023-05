Caixa Libera Pagamento de R$ 900 pelo Caixa Tem Hoje (24 de Outubro): Veja Quem Recebe

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quarta-feira (24) o pagamento de R$ 900 para um novo grupo de beneficiários que possuem o aplicativo Caixa Tem. O repasse está vinculado ao pagamento do Bolsa Família, maior programa de distribuição de renda do Brasil.

Nesse sentido, os beneficiários já podem consultar o aplicativo e movimentarem os seus pagamentos. A seguir, entenda melhor sobre quem tem direito a receber R$ 900 este mês e confira o calendário de pagamentos completo.

Quem terá direito a receber o pagamento de R$ 900 pela Caixa?

Como é de conhecimento de muitos, o valor do Bolsa Família foi fixado em R$ 600. No entanto, este é o valor mínimo que cada família poderá receber. Isso porque, a depender da quantidade de membros e a sua condição, o valor poderá ser bem maior.

Este mês, as famílias que possuem 2 crianças de até 6 anos de idade em sua composição irão receber o valor de R$ 900. O motivo foi a implementação do bônus Primeira Infância, que beneficia as famílias com crianças nesta faixa etária com o pagameno extra de R$ 150 por cada uma delas.

Além disso, o ministro Wellington Dias, chefe do Ministério do Desenvolvimento Social, já confirmou que irá implementar o acréscimo de R$ 50 para gestantes e pessoas entre 7 e 18 anos. Ademais, também irá garantir que as famílias recebam o mínimo de R$ 142 por pessoa através do Bolsa Família.

A previsão é de que as novas mudanças sejam implementadas já no pagamento de junho para os beneficiários. Assim, espera-se que haja maior equidade na distribuição da renda, fazendo com que famílias maiores possam receber um valor maior por meio do programa.

Calendário de pagamentos

O pagamento do Bolsa Família é veiculado pela Caixa Econômica Federal e considera o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários para definir o calendário de pagamentos.

Nesta quarta-feira, os repasses são para aqueles que possuem o NIS com final 5. Assim, confira o calendário oficial do pagamento do Bolsa Família de maio:

Final de NIS 1: 18 de maio;

Final de NIS 2: 19 de maio;

Final de NIS 3: 22 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 20/05;

Final de NIS 4: 23 de maio;

Final de NIS 5: 24 de maio;

Final de NIS 6: 25 de maio;

Final de NIS 7: 26 de maio;

Final de NIS 8: 29 de maio – ANTECIPADO PARA O SÁBADO, DIA 27/05;

Final de NIS 9: 30 de maio;

Final de NIS 0: 31 de maio.

Os beneficiários podem movimentar o pagamento por meio do aplicativo Caixa Tem, que está disponível para aparelhos Android e IOS.

Através do app é possível realizar PIX, transferências bancárias, pagamento de boletos, recarga de celular, além de ter acesso a diversos serviços bancários.

Além disso, também é possível realizar o saque do Bolsa Família nas casas lotéricas e nos caixas eletrônicos da Caixa com o cartão do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, ou ainda com código gerado pelo app Caixa Tem.



Quem pode receber o Bolsa Família pela Caixa?

O Bolsa Família atende milhares de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social e financeira. Assim, os beneficiários podem ter acesso aos recursos do programa social para a garantia de sua subsistência.

Os valores são destinados a pessoas de baixa renda. Por isso, para participar e garantir a continuidade do cadastro na iniciativa, é fundamental se atentar para as regras de participação. Caso contrário, o cancelamento é iminente.

A principal regra para participar do programa é ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Além disso, a família precisa ter cadastro no CadÚnico, banco de dados do Governo Federal.

Dessa forma, não é necessário realizar nenhum cadastro especial para o programa, uma vez que o Governo Federal seleciona os beneficiários de forma automática. Para isso, utiliza a sua base de dados para conferir quem tem direito e conceder o acesso ao benefício.

Para se cadastrar no CadÚnico, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) do seu município, portando os seus documentos pessoais e dos membros da sua família.