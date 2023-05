CAIXA Libera Saque de Até R$ 2,9 MIL e Faz a Festa dos Brasileiros

Nesta semana, o trabalhador brasileiro pode receber benefícios que somados podem atingir o valor de R$ 2.900. Isso porque serão liberados os valores referentes ao Abono Salarial PIS/PASEP, bem como ao saque aniversário, para aqueles que assim solicitaram, desde que tenham direito a tais benefícios.

Benefícios pagos pela Caixa: Abono Salarial, Saque-Aniversário e Bolsa Família

Além disso, o cidadão que tem direito ao Bolsa Família pode receber o adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade, o que pode levar os valores a serem liberados através da Caixa Econômica Federal no decorrer desta semana.

O que é o Abono Salarial PIS/PASEP?

Em suma, o Abono Salarial PIS/PASEP é um benefício pago ao trabalhador dentro do regime CLT, desde que ele atende aos critérios estabelecidos. Assim sendo, o pagamento do Abono Salarial é feito anualmente e varia de acordo com o calendário estabelecido pelo governo.

Geralmente, é necessário atender a alguns critérios, como ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base e ter recebido uma média salarial de até dois salários mínimos.

O que é o Saque Aniversário do FGTS?



O Saque Aniversário do FGTS é uma modalidade de saque que permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) todos os anos.

De forma sucinta, todos os trabalhadores que possuem conta no FGTS podem optar por aderir ao Saque Aniversário. É importante ressaltar que a adesão a essa modalidade é opcional e pode ser feita pelo aplicativo FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

Quais são as vantagens do Saque Aniversário?

O Saque Aniversário oferece aos trabalhadores a possibilidade de ter acesso a uma parte do seu saldo do FGTS anualmente. Isso pode ser útil em situações de emergência ou para investimentos pessoais. Além disso, o trabalhador continua tendo direito ao saque integral em casos como demissão sem justa causa.

O que é o Bolsa Família?

De modo geral, o Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que tem como objetivo combater a pobreza e a desigualdade social. Assim sendo, ele beneficia famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo um valor mensal para suprir suas necessidades básicas.

Quem pode participar do Bolsa Família?

O programa é destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, com baixa renda mensal per capita. Além disso, é necessário que a família tenha gestantes, crianças ou adolescentes de até 17 anos.

De forma sucinta, o Bolsa Família oferece diversos benefícios para as famílias beneficiadas, como complementação de renda, acesso à educação e à saúde, acompanhamento nutricional e estímulo à frequência escolar.

É importante ressaltar que o valor referente ao benefício está atrelado a elegibilidade da família, bem como a atualização constante do CadÚnico, haja vista, a ausência de atualizações pode ocasionar a suspensão do benefício.

Acompanhe os requisitos dos programas

Certamente, o Abono Salarial PIS/PASEP, o Saque Aniversário do FGTS e o Bolsa Família são benefícios essenciais para muitos trabalhadores e famílias brasileiras. Por isso, ao compreender como esses programas funcionam e quem tem direito a eles, é possível aproveitar as vantagens financeiras e sociais oferecidas pelo governo.

Cuidado com golpes

Além disso, é importante estar atento aos requisitos e prazos estabelecidos para garantir o acesso a esses benefícios e utilizá-los de forma adequada. Assim, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e bem-estar para todos.

Caso tenha dúvidas sobre qualquer um dos benefícios, entre em contato com os canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Uma vez que muitos golpes online são praticados em épocas de saques, por isso, não repasse dados pessoais de maneira aleatória para contatos oriundos de fontes desconhecidas.