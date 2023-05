Caixa Tem: Crédito de Até R$ 3 Mil Disponível para ESTAS Pessoas – Saiba Mais!

Um crédito de até R$ 3 mil está disponível para os brasileiros que possuem conta no Caixa Tem. Para quem não conhece, o Caixa Tem é um aplicativo de serviços sociais e transações bancárias. A Caixa Econômica Federal lançou o aplicativo em abril de 2020, que está disponível tanto para Android como para iOS.

Além disso, qualquer cidadão pode ter uma conta Caixa Tem. Inclusive, caso a pessoa possua direito a um benefício social, a Conta Poupança Social Digital será aberta automaticamente.

Para abrir uma conta no Caixa Tem basta fazer o download do aplicativo de celular, disponível para Android e iOS, e contratar o serviço de maneira 100% digital. Serão necessários o documento pessoal de identificação (RG ou CNH), assim como o e-mail e como acessá-lo, além do endereço com CEP e o número do telefone celular.

Sendo assim, todos os cidadãos que possuem o desejo de ter sua própria empresa podem contratar um empréstimo de até R$ 3 mil através do Caixa Tem. Isso porque este crédito especial ocorre por meio do Programa Simplificado de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital).

Nesse sentido, o SIM Digital é destinado para as pessoas que são MEI (Microempreendedor Individual). O MEI é um modelo empresarial, criado com o intuito de facilitar e incentivar a formalização de profissionais autônomos no Brasil.

Sendo assim, para quem já é MEI, ou deseja se tornar e começar a empreender, o Caixa Tem oferece uma linha de crédito de até R$ 3 mil. Além disso, o serviço pode ser contratado de maneira totalmente online, sem a necessidade de ir até uma agência da Caixa. Confira a seguir os requisitos e funcionamento do Sim Digital.

Quem pode contratar o crédito do Caixa Tem?

Primeiramente, para o caso dos empreendedores, é necessário que a renda bruta anual da atividade exercida seja de no máximo R$ 360 mil para poder contratar o empréstimo do Caixa Tem.

Além disso, de acordo com a Caixa Econômica Federal, os clientes devem assinar um documento que diz que o dinheiro do empréstimo será utilizado necessariamente no seu negócio.

Sendo assim, as pessoas físicas, ou seja, profissionais autônomos não formalizados, podem solicitar o valor de R$ 1 mil. O pagamento das parcelas pode ser feito em até 24 vezes, com juros de 1,95% ao mês.

No entanto, para quem já é MEI o crédito solicitado pelo Caixa Tem pode ser de R$ 3 mil, sendo que o número máximo de parcelas também é de 24, com juros a partir de 1,99% ao mês.

Como realizar o acesso ao valor

Para acessar os valores disponíveis no Caixa Tem, o beneficiário deve primeiro acessar o aplicativo em seu celular. Além disso, também é importante que os dados de cadastro estejam atualizados.

Em seguida, na página inicial, selecione a opção “Contratar Crédito Caixa Tem”, e insira as informações de renda, escolhendo qual o valor de empréstimo que deseja solicitar. Agora, selecione a quantia de parcelas desejadas, assim como a forma de pagamento. Por fim, basta selecionar fotos de alguns documentos pessoais requisitados e tirar uma foto do próprio rosto.



No entanto, a contratação do empréstimo através do Caixa Tem, de maneira totalmente digital, apenas está disponível para as pessoas físicas do SIM Digital. Sendo assim, no caso dos MEIs o processo não é tão rápido e prático, tendo em vista que eles devem se dirigir a uma agência física da Caixa Econômica Federal para realizar a solicitação do crédito.