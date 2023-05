Calendário 500 de Indianápolis 2023: data, hora e mais sobre a corrida neste fim de semana

Indy 500 está de volta com sua 107ª edição em 28 de maio de 2023 às 11h enquanto a bandeira verde será largada por volta das 12h45. Marcus Ericsson é o campeão do ano passado para o Chip Ganassi equipe que também abriu a temporada do ano passado, vencendo o respeitado Firestone Grand Prix em São Petersburgo.

Em segundo lugar ficou Pato O’ward que estava atrás do campeão Marcus Ericsson, seguido por Tony Canaã que venceu a Indy 500 em 2013.

O Indianapolis Motor Speedway abriu suas portas em maio, dando as boas-vindas aos fãs obstinados que querem ver seu piloto favorito. Para esta edição das eliminatórias, o compromisso é para o dia 28 de maio.

Horários do dia da corrida Indy 500

A corrida oval de 500 milhas de 2,5 milhas será realizada em 28 de maio e a programação será a seguinte:

5h: Abertura da garagem

6h: Abertura dos Portões

6h30: Inspeção técnica

8h15: Carros empurrados para o pit lane

10h30: Carros no grid de largada

11h47: Apresentações do motorista

12h38: Comando para ligar os motores

12h45: Bandeira verde para a 105ª Indy 500

Onde o Indy 500 será televisionado?

A emocionante Indy 500 será transmitida pela Peacock e pela NBC em maio no Indianapolis Motor Speedway.

A cobertura do evento incluirá todos os detalhes e entrevistas do evento com uma extensa show pré-corrida e um relatório pós-jogo completo.

O 300,00 os torcedores que esperam a vitória de seu piloto favorito vão assistir aos 2,5 quilômetros de asfalto que desafiarão o 33 motoristas na competição.

Como parte do evento, a estrela do Indiana Pacers pilotará o carro da Indy 500

Indiana Pacers estrela Tyrese Haliburton está pronto para pilotar o pace car no domingo, dia 28, e buscará vencer a corrida, pois será uma das figuras do esporte crossover do evento. Haliburton que tem apenas 23 anos vai liderar o pelotão e já fez o test drive obrigatório.