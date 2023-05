Calendário e Valores do Bolsa Família de Junho Estão Disponíveis, Incluindo Valores Extras.

O programa Bolsa Família está prestes a encerrar o pagamento referente ao mês de maio, mas os beneficiados já podem se preparar para consultar a data de saque do mês de junho. No próximo mês, os pagamentos começarão a ser liberados no dia 19 de junho e se estenderão até o dia 30.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o mês de maio registrou um novo recorde no valor do Bolsa Família, atingindo a marca de R$ 672,45. Esse montante contemplou 21,25 milhões de famílias brasileiras. A média é calculada a partir da soma dos pagamentos efetuados a todos os beneficiários, dividida pelo número de recebedores. Cabe ressaltar que o valor repassado individualmente varia, levando em consideração a composição familiar.

Uma das críticas feitas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao pagamento do antigo Auxílio Brasil, era a uniformidade do valor para todo o grupo familiar. Tanto uma família com crianças quanto um casal sem filhos recebiam a mesma ajuda financeira. Com as alterações, as famílias maiores terão acesso a um auxílio de valor superior.

A primeira parcela bônus foi direcionada às crianças de 0 a 6 anos. Segundo dados da pasta responsável pelo programa, mais de 9 milhões de crianças nessa faixa etária foram contempladas. A partir de junho, o Bolsa Família contará com novos benefícios financeiros, ampliando assim o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

Com essas mudanças, o programa Bolsa Família busca promover uma distribuição mais justa e adequada dos recursos, levando em consideração a composição familiar e as necessidades específicas de cada grupo. O governo espera, assim, garantir uma maior eficácia na redução da pobreza e na melhoria das condições de vida dos beneficiários.

Cronograma de pagamento de junho

O pagamento do Bolsa Família é realizado mensalmente, de acordo com um calendário estabelecido pelo Governo Federal. Os beneficiários podem consultar as datas de saque para cada mês por meio do aplicativo Caixa TEM, possibilitando o planejamento adequado de suas finanças. Veja a seguir o calendário de pagamento de junho:

NIS final: Data de pagamento: 1 19/06 2 20/06 3 21/06 4 22/06 5 23/06 6 26/06 7 27/06 8 28/06 9 29/06 0 30/06



Você também pode gostar:

O benefício é depositado mensalmente aos beneficiários na conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal. Isso significa que as famílias podem movimentar os recursos por meio do aplicativo Caixa TEM, onde é possível fazer transferências, pagar contas e até mesmo realizar compras utilizando o cartão de débito virtual ou o QR Code.

Confira o valor do Bolsa Família

Ao longo dos anos, o Bolsa Família tem passado por aprimoramentos e ajustes, visando aperfeiçoar sua efetividade e atender de maneira mais abrangente às necessidades das famílias beneficiárias. O programa é uma demonstração do compromisso do governo em combater a desigualdade e garantir a proteção social às camadas mais vulneráveis da população.

Além do valor regular do benefício, o Bolsa Família também oferece bônus adicionais em determinadas situações. Por exemplo, famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos recebem um auxílio extra, reconhecendo a importância do cuidado com os mais jovens e investindo em seu desenvolvimento.

No mês de junho, também será pago uma parcela adicional de R$ 50 por criança com mais de 7 anos e jovens com menos de 18, bem como para gestantes. É possível obter mais informações sobre o novo Bolsa Família nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social.