CalFresh Calculator 2023: a Califórnia receberá vale-refeição extra em maio de 2023?

Aindiscutivelmente o tipo de benefício mais amplamente utilizado e altamente dependente em Califórnia e o mais largo Estados Unidos são vales-refeição, com milhões recebendo-os durante o COVID-19 e além.

Os aumentos no valor que as pessoas podem receber foram feitos para acomodar os efeitos prolongados da pandemia e, em seguida, o aumento do custo de vida no final de 2022 e início de 2023.

Muitas famílias ficaram confusas sobre quanto tempo podem esperar para receber o aumento do vale-refeição. Não haverá aumento distribuído em maio de 2023, pois já foram feitas alterações no programa CalFresh.

Food stamps são mais oficialmente conhecidos como Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) os benefícios e o reforço temporário implementado durante a pandemia foram encerrados em fevereiro de 2023, o que significa que não há extras em maio de 2023.

Por quê isso aconteceu?

O Serviço de Alimentos e Nutrição do Departamento de Agricultura dos EUA emitiu uma declaração em seu site para explicar às pessoas por que os vales-refeição extras estavam sendo retirados neste momento específico.

A declaração dizia: “As cotas de emergência do SNAP foram uma estratégia temporária autorizada pelo Congresso para ajudar indivíduos e famílias de baixa renda a lidar com as dificuldades da pandemia de COVID-19. A Lei Consolidada de Dotações, lei de 2023 recentemente aprovada pelo Congresso encerra as cotas de emergência após a Emissão de fevereiro de 2023. Isso significa que, até março de 2023, todos os benefícios das famílias SNAP retornarão aos valores normais, sem o suplemento adicional.”

Os seguintes estados já haviam retornado ao antigo número de vale-refeição: Alasca, Arizona, Arkansas, Flórida, Geórgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota do Norte, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee e Wyoming.