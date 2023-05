Caloi Está Contratando Profissionais em Todo o Brasil: Saiba Mais!

Veja quais são os cargos disponíveis e o que é necessário para se inscrever!

A Caloi, empresa que atua em diversos segmentos do setor do ciclismo, desde mountain bike até mobilidade urbana e bicicletas infantis, está com algumas vagas disponíveis. Sendo assim, antes de falar mais sobre a marca que existe desde 1898, veja algumas das vagas ofertadas:

Analista de Desenvolvimento de Produtos Pleno – São Paulo – SP – Inteligência de Mercado;

Vendedor (a) Júnior – Externo – Juiz de Fora – MG – Venda Externa;

Vendedor (a) Júnior – Externo (RJ) – Duque de Caxias – RJ – Venda Externa;

Vendedor (a) Júnior – Externo – Catanduva – SP – Venda Externa;

Jovem Aprendiz – Exclusiva Para Diversidade – São Paulo – SP;

Estagiário de Manutenção – Manaus – AM – Manutenção em Geral;

Estagiário (a) de Qualidade – Manaus – AM – Qualidade;

Analista de Administração de Vendas Pleno – São Paulo – SP – Administração Geral;

Analista de RH (Business Partners) – Manaus – AM – Recrutamento e Seleção.

Mais sobre a Caloi

Sobre a Caloi, é interessante frisar que a marca está há mais de um século incentivando a mobilidade sustentável, o lazer saudável e o esporte amador e profissional. Não à toa, a Caloi é líder do mercado nacional de bicicletas. A empresa atua em diversos segmentos, desde mountain bike até mobilidade urbana.

Além disso, está presente desde um passeio de bicicleta no domingo com a família à competições esportivas. Cada projeto, cada reunião, cada momento é uma oportunidade para inspirar as pessoas com os seus produtos. Até por isso, cria as condições para que todos os colaboradores contribuam e se desenvolvam em um ambiente de trabalho positivo e efetivo.

Como enviar o seu portfólio?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.



