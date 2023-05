CalWorks Housing Support: Quais situações qualificam para obter esse suporte?

Tele Programa de Apoio Habitacional CalWORKs (HSP) foi criada em 2014 com o objetivo de promover estabilidade habitacional para as famílias do CalWORKs programa que estão vivendo ou em risco de ficar sem-teto. Através de uma gama de assistência financeira e serviços de apoio, HSP se esforça para fornecer ajuda abrangente aos necessitados.

O HSP oferece uma variedade de serviços envolventes relacionados à habitação para famílias qualificadas. Esses serviços abrangem um amplo espectro, incluindo assistência de aluguel, navegação habitacional, gerenciamento de casos, depósitos de segurança, pagamentos de serviços públicos, custos de mudança, assistência temporária de abrigo, serviços jurídicos e reparação de crédito.

Cada município opera seu próprio programa HSP, adaptado para atender às necessidades específicas da comunidade local. Para saber mais sobre os beneficiários do HSP em sua área, consulte o CFL 21/22-90.

Quem pode se beneficiar?

O HSP atende principalmente famílias inscritas no programa CalWORKs que atualmente enfrentam falta de moradia ou correm o risco de se tornarem desabrigadas. Para obter detalhes e definições precisas de elegibilidade, consulte a Carta dos Diretores de Bem-Estar de Todos os Condados de 13 de dezembro de 2021.

Solicitando assistência

Para se inscrever no Housing Support Program, você precisará entrar em contato com o escritório local de bem-estar do condado, que administra o programa no nível do condado. Eles o orientarão durante o processo de inscrição e fornecerão mais informações sobre os benefícios e requisitos do programa.

Assistência temporária para desabrigados CalWORKs

Se você se encontrar em uma situação em que precisa de abrigo temporário, a Assistência Temporária para Desabrigados do CalWORKs pode ajudar a cobrir os custos. As famílias inscritas no CalWORKs podem ser elegíveis para pagamentos de abrigo por até 16 dias em um período de 12 meses.

Para se qualificar, você precisa atender aos seguintes critérios: você deve ser um beneficiário ou candidato do CalWORKs, ser sem-teto e ter menos de $ 100 em dinheiro.

Para iniciar o processo de inscrição, entre em contato com seu funcionário qualificado, visite o escritório da Agência de Serviços Sociais do Condado de Alameda ou ligue para a Central de atendimento ao cliente em 510-263-2420 ou 1-888-999-4772.

(3/5) O Programa de Assistência aos Desabrigados CalWORKs pode fornecer abrigo temporário e permanente para famílias elegíveis que estão desabrigadas. ? Cidade de Grover Beach (@CityGroverBeach) 4 de agosto de 2022

Assistência permanente a desabrigados CalWORKs

O CalWORKs Permanent Homeless Assistance visa ajudar as famílias a garantir moradia permanente ou evitar o despejo. Se elegível, você pode receber assistência para cobrir seu depósito de segurança, o aluguel do último mês ou até dois meses de aluguel atrasado para evitar despejo.

Para ser considerado para Assistência Permanente a Sem-teto, você deve cumprir os seguintes requisitos: você deve ser um beneficiário do CalWORKs, estar sem-teto ou em risco de despejo e possuir menos de $ 100 em dinheiro.

Para solicitar assistência, entre em contato com seu funcionário qualificado, visite um escritório da Agência de Serviços Sociais do Condado de Alameda ou ligue para a Central de atendimento ao cliente em 510-263-2420 ou 1-888-999-4772.

Atualmente, o CalWORKs oferece vouchers de hotel para 2 famílias sem-teto por 16 dias consecutivos por ano civil. Meu projeto de lei, AB960, oferece flexibilidade permitindo até 16 dias cumulativos por ano e permite que os condados 2 estendam a assistência por mais de 16 dias, se necessário, para garantir moradia permanente. pic.twitter.com/6bmVT11tgg ? Brian Maienschein (@BMaienschein) 26 de agosto de 2019

Programa de Apoio Habitacional CalWORKs

Se você é uma família que precisa de assistência para garantir ou manter moradia permanente, oferecemos uma gama de serviços de apoio para atender às suas necessidades.

Assistência de aluguel, depósitos de segurança e muito mais

Nosso programa fornece serviços essenciais, como assistência de aluguel, depósitos de segurança, pagamento de serviços públicos, assistência com custos de mudança, vouchers de hotel e até recrutamento de proprietários. Entendemos os desafios que você enfrenta e pretendemos tornar sua jornada de moradia o mais tranquila possível.

Gestão de casos e divulgação

Nossa equipe dedicada também oferece gerenciamento abrangente de casos para guiá-lo durante o processo. Desde divulgação e colocação de habitação até serviços jurídicos e reparação de crédito, temos tudo o que precisa. Estamos aqui para garantir a estabilidade e o bem-estar da sua moradia.

Elegibilidade facilitada

Para se qualificar, você precisa de um caso CalWORKs ativo e não tem residência fixa ou regular. Se você estiver enfrentando um aviso de despejo ordenado pelo tribunal, também poderá ser elegível. Para obter mais detalhes, entre em contato com o Assistente Social da Agência de Serviços Sociais do Condado de Alameda ou visite o escritório mais próximo. Sinta-se à vontade para pedir a um trabalhador elegível ou Conselheiro de Emprego um encaminhamento para falar com um Assistente Social.

Nosso Programa de Apoio à Habitação oferece suporte a clientes do CalWORKS que estão desabrigados ou que correm o risco de se tornarem desabrigados. Veja a imagem para saber como nosso programa pode ajudar. Para mais informações, entre em contato com HSP em (833) 391-0506 ou HSP@rivco.org pic.twitter.com/oS7HqA1one ? Departamento de Serviços Sociais Públicos do Condado de Riverside (@RivCoDPSS) 4 de março de 2021

Programa de Estabilização Familiar

O Family Stabilization Program (FSP) é projetado para fornecer gerenciamento intensivo de casos e serviços adicionais para ajudar as famílias CalWORKs durante situações de crise, garantindo sua participação bem-sucedida no programa Welfare-to-Work (WTW).

Elegibilidade e suporte

Se você for um destinatário do CalWORKs necessário para participar do WTW, tiver tempo restante em seu relógio de 24 meses do WTW e enfrentar uma crise que impeça seu envolvimento total no programa, você pode se inscrever no FSP.

Situações como falta de moradia, violência doméstica ou necessidades comportamentais e de saúde mental não atendidas podem qualificá-lo para o programa. A FSP oferece assistência a adultos e crianças da família, desde que os serviços estejam diretamente relacionados à crise que afeta a participação do adulto na WTW.

Nossas parcerias com a comunidade ajudam os clientes a prosperar durante a cura. Em parceria com o Departamento de Serviços Sociais, os sobreviventes de violência doméstica que também fazem parte do programa CalWORKS Welfare to Work são encaminhados ao nosso Programa de Estabilização Familiar para vários recursos essenciais. pic.twitter.com/7dOHZQ8nmg ? Marjaree Mason Center (@MarjareeMason) 15 de janeiro de 2021

Serviços abrangentes

No âmbito do Programa de Estabilização Familiar, oferecemos uma gama de serviços para apoiar o bem-estar da sua família. Isso inclui opções de tratamento para membros da família, assistência habitacional temporária e permanente (incluindo depósitos de segurança e assistência de aluguel), encaminhamentos para programas habitacionais, serviços de reabilitação, defesa do SSI e aconselhamento individual para aqueles incapazes de participar do WTW.

Peça ajuda

Se você acredita que se qualifica para o Programa de Estabilização Familiar ou tem dúvidas sobre elegibilidade, entre em contato com seu Conselheiro de Emprego (CE). Se você não tiver certeza de quem é seu EC, entre em contato com um dos seguintes centros:

* North Oakland Self-Suficiency Center: (510) 891-0700

* Eastmont Self-Suficiency Center: (510) 577-7067

* South County (incluindo Eden Area Multi-Service Center, Fremont Office, Livermore Self-Sufficiency Center): (510) 670-6225

* Centro de Autossuficiência Empresarial: (510) 639-1090