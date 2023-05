Cam Newton e sua surpreendente alegação de por que ele não está na NFL

cam newton vem procurando uma nova equipe há algum tempo, com sua última passagem sendo com o Carolina Panthers ano passado.

Newton assinou um contrato de um ano, no valor saudável de cerca de US $ 10 milhões, para retornar ao time onde passou grande parte de sua carreira anteriormente.

Mas as coisas não correram muito bem e acabou por ser dispensado, e newton que ainda está em busca de um novo clube afirma que há uma razão mais profunda pela qual ele não está sendo contratado.

Não tem nada a ver com suas habilidades no futebol, mas sim com seu cabelo. Newton afirma que as equipes são desencorajadas por causa de seu cabelo comprido.

“Tem sido prejudicado. E eu não estou mudando”, disse ele em Josina AndersonPodcast indefinido de.

“As pessoas sugeriram dizer como, ‘Cam, queremos que você volte para o Cam limpo de 2015. Mas esse era um eu diferente. Agora, onde estou, é sobre abraçar quem eu sou.”

Newton afirma que pretendentes em potencial interessados ​​sugeriram que ele precisava cortar o cabelo.

“Houve dicas sobre isso e recebi muitos conselhos excelentes de muitas pessoas. E o que sempre é mencionado é: ‘Ei, Cam, você [are] assustando as pessoas com sua aparência’”, disse ele, via Bleacher Report.

“E eu dizia: ‘Ei, como se eu não fosse citar nomes, mas há [are] outros zagueiros que [are] na liga que não se parece comigo, mas eles conseguiram [have] cabelo longo. Eles não os assustam, não é?

“Então, podemos ir olho por olho, olho por olho com isso. Mas eu apenas viraria e acenaria para isso e diria: ‘Essa não é a razão pela qual não estou na NFL.'”

É improvável que ele também faça concessões, tendo afirmado anteriormente que não cortaria o cabelo até que uma de suas filhas se casasse.