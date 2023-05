Cam Newton tem uma ‘identidade feminizada’ e por isso não está jogando na NFL, diz podcaster

cam newtonque não jogou na NFL na última temporada e permanece um agente livre, expressou seu desejo de continuar jogando. No entanto, parece haver interesse limitado em contratá-lo.

newton sugeriu recentemente que seu cabelo pode ser um fator em sua falta de oportunidades, afirmando durante uma entrevista com Josina Anderson no podcast dela Indefinido: “As pessoas têm insinuado onde eles dizem, ‘Cam, queremos que você volte para o Cam limpo de 2015.’ Mas, aquele era um eu diferente. O que sempre é mencionado é: ‘Cam, você está assustando as pessoas com sua aparência.'”

Escritor Jason Whitlock de A labareda criticou os comentários de Newton, sugerindo que as equipes podem não estar interessadas nele devido à sua regressão no jogo e à distração potencial que ele traz. Whitlock também fez comentários polêmicos, culpando a “identidade feminizada” de Newton e questionando suas escolhas de penteado.

“Cam Newton pensa como uma mulher. Ele disse a Josina Anderson ‘meu cabelo está profundamente enraizado na minha cultura e nas pessoas que se parecem comigo’. Não tenho certeza de como descrever o estilo de cabelo de Newton”, disse Whitlock.

Whitlock diz que Cam adotou a personalidade de uma mulher

“Atletas profissionais, principalmente os atletas negros, vestem-se de maneira escandalosa e usam as entradas de seus estádios e arenas para desfilar como modelos. Tudo deve ser ‘legal’ e ‘moderno’. É feminino. Eles adotaram a personalidade das mulheres. Se Cam ainda estivesse no auge, os times da NFL lidariam com seu desejo de ser um ícone da moda e modelo de cabelo.

“Mas como zagueiro reserva, nenhum time da NFL quer lidar com a distração da identidade feminilizada infantil de Cam. Nenhum treinador quer que Cam influencie seu zagueiro titular para perder tempo com moda, dreadlocks e trancinhas”, acrescentou.

cam newtonA carreira de jogador teve altos e baixos, e suas estatísticas recentes não foram tão fortes quanto sua temporada de MVP em 2015. Seu desempenho em campo e as habilidades que ele traz para uma equipe são provavelmente fatores mais influentes na falta de interesse das equipes da NFL do que seu penteado ou escolhas de estilo pessoal.