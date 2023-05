Camila quem? Os fãs da princesa Diana lembram sua ‘verdadeira rainha’ nas mídias sociais no dia da coroação de Charles

As Rei Carlos IIIo dia da coroação aconteceu, fãs do falecido princesa Diana usou as redes sociais para homenagear a amada realeza. Um usuário do Twitter compartilhou uma série de fotos de Diana, escrevendo: “A verdadeira rainha da Grã-Bretanha sempre será Diana.” Outro escreveu: “A Rainha que nunca tivemos. Que história triste. A Rainha de todos os nossos corações.” Um terceiro usuário twittou: “A princesa Diana é a única rainha real hoje e todos os dias”.

Mas nem todos compartilhavam o mesmo sentimento. Uma pessoa observou que Diana provavelmente não estaria interessada na coroação se ainda estivesse viva, dizendo: “Ela seguiu em frente … Ela amaria seu filho, o herdeiro do trono, e sustentaria sua família.”

Apesar das reações mistas de fãs e curiosos, uma pessoa que não se conteve foi o fotógrafo Primo Harrimanamigo íntimo de Meghan Markle e Príncipe Harry.

Harriman compartilhou uma foto tocante de Príncipe Archie olhando para uma foto de sua falecida avó, com a legenda: “Desejando a você o mais feliz dos aniversários, Archie.” A postagem apontou sutilmente que o quarto aniversário de Archie coincidiu com a coroação de Charles.

Diana e Charles tiveram um casamento conturbado

O casamento de Charles e Diana foi repleto de dificuldades, inclusive. O atrasado Princesa de Gales morreu em 1997 aos 36 anos em um trágico acidente de carro. Dois anos antes de sua morte, Diana conversou com o jornalista Martin Bashir sobre seus pensamentos sobre se tornar rainha.

“Não, eu não, não”, ela respondeu quando perguntada se ela achava que algum dia se tornaria rainha. “Gostaria de ser a rainha do coração das pessoas, no coração das pessoas. Mas não me vejo como a rainha deste país.”

Diana também falou sobre os desafios de seu casamento com Charles, comentando que “havia três de nós neste casamento, então estava um pouco lotado”. Apesar da natureza tumultuada de seu relacionamento, o legado de Diana como uma figura amada e humanitária continua a inspirar as pessoas hoje.