Caminhos para a vitória: Aljamain Sterling pode silenciar os críticos com uma vitória sobre Henry Cejudo no UFC 288?

Henry Cejudo está de volta, mas por quanto tempo?

No sábado, Cejudo volta ao octógono após uma aposentadoria de três anos para desafiar o atual campeão peso-galo Aljamain Sterling na luta principal do UFC 288. É uma batalha entre o ex-campeão de duas divisões e o homem que trouxe estabilidade para 135 libras desde a aposentadoria repentina de Cejudo. Quem reinará supremo? Vamos mergulhar para descobrir.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Para ser campeão do UFC é preciso saber fazer tudo em alto nível, mas se há especialistas hoje em dia, Sterling é um deles. O jogo do Funk Master é definido por sua capacidade de criar contato e iniciar sequências de grappling a partir daí, sejam elas quedas ou embaralhadas. Uma vez que ele pode criar esse tipo de engajamento, Sterling é indiscutivelmente o melhor back-taker no MMA, e ele se destaca em manter essa posição até que o round termine ou ele possa garantir a finalização. Isso vai ser fundamental para ele contra o Cejudo.

Cejudo é um lutador medalhista de ouro olímpico. Esses não aparecem todos os dias. Sem desrespeitar seus elogios da Divisão III da NCAA, mas Sterling não está vencendo uma luta livre com Cejudo. Felizmente, ele não precisa, já que a maior parte do melhor trabalho de Sterling vem de tie-ups e clinches, onde ele pode se esgueirar para trás ou criar uma corrida e encontrar o caminho para a melhor posição. Cada vez que eles conquistam, é outra oportunidade para Sterling encontrar seu caminho para uma posição de vitória.

Agora vamos falar sobre o golpe.

Sterling é sete centímetros mais alto e tem uma vantagem de alcance de sete polegadas sobre Cejudo, e isso fica claro sempre que eles ficam próximos um do outro, mas ele ainda não é um grande atacante. Não me interpretem mal, ele é competente e dá chutes decentes, mas tudo tem uma sensação geral de desconforto – como se ele estivesse dando golpes porque tem medo de não dar. Cejudo, por outro lado, tem uma pegada muito mais natural para a trocação e tem mostrado uma boa capacidade de se ajustar aos adversários e criar ofensivas a partir de suas tendências. Para um atacante mecânico como Sterling, isso pode representar um sério perigo.

Na minha opinião, Sterling é mais bem servido agindo como um verdadeiro lutador: Todo o caminho para fora, ou todo o caminho para dentro. Dê um jab no peito de Cejudo e corte chutes, fazendo Cejudo explodir para cobrir a distância e acertar o ataque. Quando Cejudo o fizer, circule para longe ou pegue as amarras. Nunca fique preso na faixa intermediária com Cejudo. Faça-o trabalhar em torno de seus atributos físicos. Em algum momento, Cejudo começará a apostar muito mais para criar seu ataque, abrindo oportunidades para Sterling encontrar seu caminho para posições privilegiadas.

Foto de Douglas P. DeFelice/Getty Images

Caminhos para a vitória para Henrique Cejudo no UFC 288



Tiros poderosos, baby!

Muito foi e continuará a ser feito sobre a medalha de ouro olímpica de Cejudo, e deve ser. Cejudo é na pior das hipóteses o terceiro melhor lutador a perseguir seriamente o MMA, com um motivo legítimo para ser o melhor no geral. Isso é incrível e desempenha um papel importante em seu jogo de MMA. Mas nesta luta, provavelmente não é uma boa ideia se apoiar nisso.

Como mencionado acima, Sterling é um lutador de MMA de elite. Ele não é um lutador de muito sucesso estatisticamente, mas isso não importa, porque ele quer criar scrambles e encontrar seu caminho para uma posição dominante. Cejudo deve fazer tudo ao seu alcance para limitar essas chances, principalmente mantendo a luta em pé e, de preferência, não ficando muito tempo no clinche.

Meu caminho preferido para a vitória de Cejudo está em seu jogo de trocação surpreendentemente sofisticado. O jogo de trocação de Cejudo é um pouco despojado, mas ele o reforça com uma mente excepcional para o jogo. Assista Alan Jouban falar sobre Cejudo deixando Dominick Cruz aqui. O homem usa ataque em camadas para criar oportunidades. Contra Sterling, essas oportunidades vão existir, já que o campeão ainda prefere limitar os confrontos constantemente circulando e trocando de posições. Isso significa que Sterling acaba ficando muito parado e, assumindo que Cejudo pode obter suas leituras mais cedo, como é conhecido por fazer, Triple C pode encontrar sucesso atacando nesses momentos intermediários. Cejudo é certamente mais rápido em pé e parece ter mais força também, então eu o aconselharia a se inclinar para isso no sábado.

Ou, Cejudo poderia apenas marcar um monte de quedas sob a suposição de que ele é um grappler de primeira posição bom o suficiente para vencer a luta a partir daí. Afinal, ele é um lutador extremamente bom por direito próprio.

X-Factors

Há duas questões principais nesta luta, e ambas cercam Cejudo: como ele está saindo de uma dispensa de três anos e sua idade o alcançará?

Sobre o primeiro ponto, é difícil dizer. A ferrugem do anel é muito real para alguns lutadores e não aparece para outros. Isso afetará Cejudo? Nenhuma pista. Meu melhor palpite é que não, já que Cejudo já é um iniciante lento, mas se isso acontecer, as coisas pendem fortemente a favor de Sterling. Mais preocupante, porém, é a consideração da idade.

LEMBRETE: Recorde de lutadores do UFC com mais de 35 anos entre 125 e 170 em lutas de cinturão: 2-28. Esses 2 pertencem a Tyron Woodley. WRT para #UFC288, Aljamain Sterling tem 33 anos. Henrique Cejudo tem 36 anos. Digno de nota, Cejduo tinha 33 anos em sua última luta no UFC em 2020 contra Dominick Cruz. — Luke Thomas ️ (@lthomasnews) 30 de abril de 2023

Nem um único lutador com mais de 35 anos em lutas pelo título abaixo de 170 libras já venceu. Essa é uma estatística alarmante, para dizer o mínimo. Agora, você pode argumentar que Woodley foi capaz de contrariar essa tendência porque ele é um atleta incrível, e Cejudo é certamente um deles, mas ainda é muito preocupante, principalmente quando você adiciona a dispensa. O Father Time finalmente alcançará o Triple C?

Predição

Os esportes em geral, e o MMA em particular, não são da alçada dos velhos. Cejudo é um dos melhores atletas que já pisou no octógono, mas quase certamente já passou de seu auge atlético, e isso será um grande golpe para um lutador que, mesmo no seu melhor, muitas vezes dependia fortemente de sua explosão e explosão. . Acrescente o fato de que Cejudo não está competindo em sua categoria de peso ideal e isso torna a noite difícil. Claro, Cejudo venceu no peso galo, mas a vitória de Marlon Moraes envelheceu como leite, e mesmo na época vencer Dominick Cruz parecia duvidoso. Enquanto isso, Sterling vem derrotando consistentemente os melhores oponentes que os 135 libras têm a oferecer, há quase cinco anos. Isso é o suficiente para me dar confiança em escolhê-lo aqui.

Aljamain Sterling derrotou. Henry Cejudo por decisão unânime