Campanha contra Covid e Influenza em Penedo aplica 792 doses em maio

Assessoria SEMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) está vacinando a população de Penedo contra Covid e Influenza, levando o serviço para mais perto população com o Expresso Saúde e sistema drive thru.

O trabalho realizado na Praça Jácome Calheiros, foi o quarto com uso do Expresso Saúde, onde também é possível fazer o teste para detectar se a pessoa está com Covid.

Durante as quatro ações realizadas em praças da cidade neste mês de maio, a SEMS aplicou 792 doses, sendo 186 contra Covid e 248 contra Influenza só neste sábado, 27.

A estratégia da Secretaria de Saúde na gestão Ronaldo Lopes/João Lucas é levar a vacina para pontos estratégicos da cidade e disponibilizar o imunizante no Expresso Saúde.

“Para fechar essa ação com chave de ouro, nós viemos para a Praça Jacome Calheiros com as vacinas, não só dentro do Expresso Saúde, mas também no sistema drive thru para que as pessoas não precisassem sair do veículo. Também mantemos o trabalho de busca ativa para o grupo prioritário, principalmente contra a Influenza, para que possamos alcançar as metas e evitar que o vírus circule com facilidade no município”, explica a Diretora de Epidemiologia e Imunização da SEMS, Dhayanna Gabryella de Oliveira.

A ação teve como foco principal reforçar a campanha contra a gripe Influenza, cuja data de encerramento será no próximo no dia 31. Vale lembrar que a vacina está disponível nos postos de saúde até a próxima quarta-feira para toda a população maior de 6 meses de idade. Já a vacinação contra a Covid seguirá normalmente nos PSFs seguindo o cronograma.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo

Fotos Gabriela Flores e Deywisson Duarte