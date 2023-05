Campeão do PFL, Rob Wilkinson foi retirado da temporada de 2023 devido a teste de drogas positivo

O ex-campeão meio-pesado da PFL, Rob Wilkinson, foi retirado da temporada de 2023 após testar positivo para uma substância proibida.

Fontes anônimas confirmaram a notícia ao falar com o MMA Fighting na quarta-feira, após um relatório inicial do MMA Mania. Não se sabe no momento qual substância foi encontrada no sistema de Wilkinson, mas ele foi retirado da temporada de 2023 e deve enfrentar possíveis sanções da Comissão Atlética de Nevada, que é o estado onde competiu pela última vez em abril.

Wilkinson estava programado para enfrentar Ty Flores no co-main event do card do PFL 4, no dia 8 de junho, mas a expectativa é que o veterano meio-pesado Dan Spohn ocupe seu lugar.

Wilkinson é o último lutador do PFL a ser eliminado da temporada depois que nove atletas foram sinalizados anteriormente por testes antidoping positivos pela Comissão Atlética de Nevada, incluindo seu último adversário, Thiago Santos. Ele testou positivo para clomifeno, substância sempre proibida para atletas, e está suspenso temporariamente enquanto aguarda um acordo de adjudicação a ser fechado com a comissão.

Espera-se que a comissão realize uma reunião em junho, onde é provável que Wilkinson enfrente sanções pelo teste de drogas positivo.

Foi um soco atrás do outro para o PFL durante a temporada de 2023, com um total de 10 lutadores eliminados devido a testes antidoping positivos.

Wilkinson se tornou uma das maiores histórias da temporada de 2022 depois de passar por cima da competição com quatro vitórias consecutivas, todas por nocaute ou nocaute técnico, para reivindicar o prêmio de $ 1 milhão nas finais.

Ele voltou com uma vitória por decisão unânime sobre o Santos em abril, mas agora enfrenta uma possível punição pelo teste antidoping que falhou.