Campeão nacional de esqui aquático da ULL morre repentinamente aos 18 anos

Notícia trágica… Mickey Geller – uma estrela do esqui aquático que ajudou a Univ. of Louisiana-Lafayette ganhou um campeonato nacional no ano passado – morreu com apenas 18 anos de idade.

A causa da morte não foi revelada … mas de acordo com os entes queridos de Geller, o atleta Ragin Cajuns faleceu repentina e inesperadamente em 6 de maio.

“Com sua abordagem de aceleração total para a vida, Micky experimentou mais em seus 18 anos do que muitos jamais experimentarão”, escreveram sua família e amigos em obituário de Geller. “No entanto, ele estava apenas quebrando a superfície das possibilidades que estavam por vir.”

Geller começou sua carreira no atletismo ainda jovem na ginástica … antes de passar para a escalada e depois para o esqui aquático – onde se destacou.

De acordo com a ULL, que lamentou sua morte em um post de mídia social na quinta-feira, Geller ficou em sexto lugar no mundo no salto Sub-21 como esquiador aquático júnior.

“Seus amigos e familiares permanecem nos pensamentos, corações e orações de muitos na Universidade”, disse a escola.

Geller também participou da equipe nacional júnior de esqui aquático do Canadá …. e em uma postagem no Facebook No início desta semana, o Water Ski Canada disse que se lembrará dele por “sua incrível ética de trabalho, paixão sem fim, humor, capacidade atlética e carisma”.

A ULL hasteou suas bandeiras a meio mastro na quinta-feira para homenagear Micky. Um funeral foi realizado para ele na quinta-feira em Ottawa também.

“Nosso menino será lembrado por sua empatia, paixão, força, destemor, motivação, disciplina e potencial ilimitado”, escreveu sua família em seu obituário.