Candidato surpresa se destaca na busca do Suns por novo técnico

Tele Phoenix Suns deixaram claro que farão de tudo para vencer o primeiro NBA campeonato.

Novo dono Mat Ishbia deu luz verde à demissão do treinador principal Monty Williams no sábado, dias após o sóis foram eliminados em casa e eliminados dos playoffs pelo Denver Nuggets. Williams era muito conceituado no Vale do Sol, mas as atenções agora se voltam para encontrar o treinador certo para guiar Devin Booker e Kevin Durant de volta para o Finais da NBA.

Suns de olho em impulso ambicioso para rival de divisão

De acordo com NBA insider Shams Charania, Fénixos principais alvos da empresa incluem ex- Toronto Raptors treinador Nick Nurse e Los Angeles Clippers treinador Tyronn Lue.

lue seria uma escolha agressiva e ousada para substituir Williams no Fénix banco. Ele tem mais dois anos de contrato e o Clippers exigirá uma compensação significativa para liberar o jogador de 46 anos de seu contrato.

Lue ganhou um campeonato da NBA como Clevelandtreinador da ‘s em 2016 e já treinou em três Finais da NBA Series. Ele guiou Los Angeles às finais da Conferência Oeste em 2021 e aos playoffs novamente nesta temporada – o sóis eliminou seus Clippers em ambos os anos.

Futuro de Chris Paul desconhecido

O sóis‘ próximo treinador principal — lue ou qualquer outra pessoa – não parece provável ter armador veterano Chris Paul à disposição deles.

Os relatórios indicaram Fénix está planejando se reequipar enviando o futuro membro do Hall of Fame Paulo fora da cidade após três temporadas e uma aparição nas finais da NBA. Paul tem duas temporadas restantes em seu contrato, com mais de US$ 30 milhões por ano, e sua idade e histórico de lesões podem dificultar a conclusão de uma troca.

Rumores também circulam pelo centro Deandre Aytonque Phoenix poderia colocar no bloco comercial, apesar de assinar com ele um contrato de quatro anos no valor de mais de US $ 130 milhões no verão passado.