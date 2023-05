Canelo Alvarez x John Ryder: Atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting traz Canelo Alvarez x John Ryder atualizações ao vivo round a round para uma das lutas de boxe mais esperadas do ano no Estadio Akron em Zapopan, Jalisco, México no Sábado à noite.

O evento principal está previsto para começar por volta das 23h ET no DAZN e PPV.com pay-per-view. Confira nossa página de resultados Canelo x Ryder para descobrir o que aconteceu na eliminatória.

Canelo Alvarez (58-2-2) está competindo pela primeira vez no México em mais de 11 anos. Alvarez estará competindo pela primeira vez este ano e estará defendendo seu título mundial indiscutível dos supermédios no evento principal.

John Ryder (32-5) também estará competindo pela primeira vez este ano e venceu quatro lutas consecutivas.

A eliminatória foi encerrada e Alvarez vs. Ryder é o próximo.

Confira o blog ao vivo de Canelo Alvarez x John Ryder abaixo.

Eles apenas mostraram as probabilidades atuais do DraftKings na tela. Canelo um favorito de -1800, Ryder um azarão de +900. Tall ordem para o desafiante esta noite.

Falando nisso, é Ryder primeiro, com um vídeo de introdução acompanhado por Creed’s Mais alto.

Sai o campeão, Canelo. É uma entrada apropriadamente épica para o retorno da superestrela.

Seu árbitro para o evento principal é Michael Griffin.

Rodada 1: Muita movimentação e fintas para começar, nenhum dos dois quer errar. Canelo ataca primeiro com socos de longa distância. Há direito ao corpo para o campeão. Ryder empurra Canelo para as cordas e busca uma abertura para acertar os golpes corporais, mas a defesa de Canelo é apertada. Canelo com uma abordagem metódica na escolha de seus pontos.

MMA Fighting marca o round 10-9, Canelo.

2 ª rodada: Canelo começa o segundo com alguns jabs firmes. Ele acerta Ryder com alguns socos no corpo. Ryder simplesmente não está fazendo muita coisa até agora. Tem um jab do Ryder, mas o Canelo está controlando o ritmo agora. Canelo erra por pouco na mão direita. Ryder lutando para passar a guarda de Canelo. Corpo duro baleado por Canelo. Jab de Canelo. Há um rápido gancho de direita no corpo de Ryder. Ryder atira, mas novamente seus tiros são desviados. Canelo marca com uma esquerda no corpo.

MMA Fighting marca o round 10-9, Canelo. No geral, 20-18 Canelo.

Rodada 3: Grande direita acerta para Canelo, golpe mais difícil da luta até agora. Parece que Ryder está sangrando. Canelo dá alguns socos fortes no corpo. Ryder ataca o corpo, mas é um passo lento. Canelo começando a lançar o direto de direita. Ele acerta com alguns jabs. Ryder olhando para o contra-ataque. Ele atinge Canelo no corpo. Canelo o apoia nas cordas e solta duas direitas. Ryder os bloqueia, mas o impacto ainda foi sentido.

MMA Fighting marca o round 10-9, Canelo. No geral, 30-27 Canelo.

Rodada 4: Rip to the body for Canelo. Ryder quer marcar com uppercuts enquanto Canelo avança. Algum boxe eficaz perto de Ryder. Canelo continua tendo sucesso com o jab. Canelo ficando solto e Ryder simplesmente não consegue sair do caminho dessas combinações. Ele marca o corpo de Canelo com alguns socos. Tem um corpo baleado de Canelo. Canelo empurra Ryder para as cordas, mas Ryder abre caminho.

MMA Fighting marca o round 10-9, Canelo. No geral, 40-36 Canelo.

Rodada 5: Tem um jab do Ryder, não vimos muito disso nessa luta. Belo corpo acertado por Ryder, Canelo responde com um jab quadrado no rosto. Ryder acerta outro bom jab. Esse soco está começando a passar. Canelo o acerta de direita no peito. Clean 1-2 para Canelo balança Ryder e ele cai. Ele está ensanguentado enquanto responde à contagem. Canelo não está se apressando no reset. Ryder ainda atirando de volta com Canelo avançando sobre ele. Canelo definitivamente não quer ser pego por algo bobo. A mão esquerda se conecta para Ryder. Canelo fareja um home run com a mão direita. Eles abrem caminho para o sexto. Grande rodada para o campeão.

MMA Fighting marca o round 10-8, Canelo. No geral, 50-44 Canelo.

Rodada 6: Ryder seguindo o plano de jogo, acertando o corpo e lançando o uppercut se estiver lá. Ele come outra direto embora. Uma boa combinação corpo-cabeça conecta o desafiante. Ryder trabalhando para perfurar seu caminho. Ryder acerta duas mãos esquerdas duras. Canelo responde com socos certeiros. O campeão voltando ao jab para retomar o controle. Ele está acertando direto quando quer. Há um gancho de esquerda para Canelo. Grande rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Canelo. No geral, 60-53 Canelo.

Rodada 7: Ryder abre com alguns bons ganchos de esquerda. Canelo acerta com um direto de direita. Ryder ativo, mas muitos de seus socos estão sendo desviados. Canelo controlando bem o ritmo, misturando seu jab com seu direto direto para manter Ryder adivinhando. Mão direita cai para Canelo, então um jab. Contra-esquerda ao corpo para Canelo. Canelo o apoia e acerta um gancho de direita. Corpo baleado para Ryder enquanto ele circula.

MMA Fighting marca o round 10-9, Canelo. No geral, 70-62 Canelo.

