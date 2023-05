Canelo pressiona Checo Perez: é a vez dele e espero que ele também vença pelo México

EUt é um grande final de semana para o esporte mexicano e principalmente para a cidade de Guadalajara. No sábado, Saul ‘Canelo’ Álvarez voltou ao ringue de boxe e defendeu com sucesso seu título dos supermédios contra John Ryder.

No mesmo dia, Fórmula 1 motorista Checo Pérez garantiu a pole position na qualificação antes do Grande Prêmio de Miami que acontece na noite de domingo.

Com Max Verstappen classificando-se apenas em P9 após uma bandeira vermelha graças a Charles LeclercCom a queda de Checo, Checo tem uma excelente chance de vencer corridas consecutivas. Ele levou a bandeira quadriculada no Azerbaijão no fim de semana passado também.

O próprio Canelo lembrou que amanhã é um grande dia para Checo e aproveitou o microfone após a luta para desejar boa sorte ao guadalajara: “Amanhã é a vez dele e espero que vença também pelo México”.

Não é a primeira vez que Canelo deseja sucesso a Checo. Em setembro, última vez que lutou, também coincidiu com uma corrida de Checo e lhe dedicou algumas palavras, considerando-o também um dos maiores representantes do esporte mexicano.

A estreita relação entre Canelo e Checo

Os dois esportistas têm várias semelhanças: nasceram no estado de Jalisco e seu período de maior glória ocorreu em período semelhante. Na verdade, canelo já visitou Checo em um paddock no Grande Prêmio da Cidade do México e desejou o Red Bull sorte do motorista.