Cantor do Village People chateado com Trump por imitadores de Mar-a-Lago ‘Macho Man’

Donald Trump ama o Village People, mas o sentimento aparentemente NÃO é mútuo … e agora o vocalista da banda está exigindo que Trump pare de contratar imitadores para tocar as músicas icônicas da banda em Mar-a-Lago.

a esposa de Victor Willis – vocalista do Village People – disparou um aviso legal a Trump, dizendo-lhe para parar de confundir as pessoas fazendo-as acreditar que o endossam para presidente, o que eles afirmam que Trump está fazendo com suas escolhas de entretenimento.



Reproduzir conteúdo de vídeo





A carta de cessar e desistir, enviada na segunda-feira e obtida pelo TMZ, vem na sequência de vídeos virais mostrando Trump dançando para uma banda de tributo ao Village People em seu resort na Flórida.

Willis diz que desde que o vídeo de Trump dançando “Macho Man” se tornou viral nas redes sociais, o Village People foi inundado com perguntas de fãs se perguntando se eles endossavam Trump.

A banda diz que não são eles no vídeo, mas sim um bando de imitadores vestidos como eles… e dizem que nunca deram permissão a Trump para usar a imagem e semelhança do grupo no Mar-a-Lago.

De acordo com a carta, Willis “tolerou” o uso de músicas do Village People por Trump no passado, mas parece que o show de Mar-a-Lago está passando dos limites… música daqui para frente e ameaçando um processo se Trump e sua campanha não obedecerem.