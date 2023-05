Carimba Que é Top! – Selo Unicef destaca práticas pedagógicas de qualidade pela Prefeitura de Penedo na educação infantil

Secom PMP

A mais recente avaliação das metas que os municípios precisam alcançar para o Selo Unicef destaca novamente a Prefeitura de Penedo.

A administração Ronaldo Lopes/João Lucas superou, de forma antecipada, os 30% exigidos para a oferta de práticas pedagógicas de qualidade na educação infantil.

“O desempenho nas escolas da Secretaria Municipal de Educação superou facilmente a meta, o que evidencia uma ótima atuação na oferta de educação de qualidade para as crianças”, destaca a assistente social Darlene Nonato, articuladora do Selo Unicef no município, trabalho feito com as mobilizadoras Valéria Brandão e Thayse Lobo.

As tarefas da equipe complementam o alcance das metas e garantem a manutenção da certificação de Penedo com Selo Unicef até 2024. O resultado recente comprova que as crianças matriculadas na rede pública municipal recebem ensino de qualidade, com respeito aos seus direitos e promoção do desenvolvimento da Primeira Infância.

Por tudo isso, Penedo conquistou a certificação Carimba Que é Top!, uma marca do Selo Unicef que atesta o trabalho do governo Ronaldo Lopes/João Lucas. Em 2021, a Semed tinha 1.948 crianças no ensino infantil, avançando para 2.204 matrículas neste ano.

O órgão das Nações Unidas também analisou a inclusão das crianças que estavam fora da escola, aspecto que Penedo também é destaque por atingir a meta de rematrícula.

A volta de meninos e meninas para as salas de aula é verificada por meio da frequência escolar, com visita domiciliar da Semed para identificar o motivo, junto aos pais ou responsáveis, sobre faltas frequentes ou abandono dos estudos.

“Estamos transformando a educação em Penedo para melhor e em todos os níveis porque o Prefeito Ronaldo Lopes investe constrói e cuida da nossa rede, colocal tecnologia digital nas unidades de ensino, amplia o transporte escolar, assegura merenda de qualidade, adquire materiais didáticos e faz a formação continuada dos professores, com busca ativa intensa por alunos que, por algum motivo, deixaram a escola”, explica o Secretário Luciano Lucena, frisando o empenho dos profissionais da educação da Semed.

“Diante das nossas conquistas, é possível olhar para o futuro de Penedo com otimismo. É sabido que a educação é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade e hoje temos a garantia de que as crianças penedenses estão recebendo uma educação de qualidade”, afirma Darlene Nonato.