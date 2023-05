Carlos Correa admite que iria se vaiar em meio a lutas em Minnesota

EUem um universo alternativo, Carlos Correa poderia estar vivendo em Nova York, jogando pelo Mets em um contrato de $ 315 milhões. Mas, na realidade, ele está jogando pelo Minnesota Twins e tendo um corte salarial significativo de $ 115 milhões. Para piorar as coisas, ele está tendo um início de temporada difícil, com rebatidas desanimadoras de 0,185 com miseráveis ​​0,624 OPS, e sendo vaiado por seus próprios fãs.

Correa reconheceu seu fraco desempenho e até brincou que também iria se vaiar com a quantidade de dinheiro que está ganhando. “Obviamente, as vaias são aceitáveis”, disse ele.

“Faz parte do jogo, faz parte do esporte. Os torcedores querem produção, e torcedores querem um time que vai competir e vencer jogos. É de se esperar quando você joga mal.”

O Mets havia fechado um acordo com Correa em dezembro de 2022 para contratá-lo por $ 315 milhões de cair o queixo ao longo de 12 anos para ser o homem da terceira base, mas o negócio acabou fracassando após preocupações sobre seu problema na perna direita. Correa voltou então aos Gêmeos, onde fez uma temporada fantástica em 2022, com 5.5 WAR.

Empresário de Twins espera que ele se recupere

Apesar de suas lutas recentes, Gêmeos gerente Rocco Baldelli tem fé nas habilidades de Correa e sabe que ele vai se recuperar. “Confio no jogador e confio em nossa comissão técnica para lidar com isso”, disse ele. “Adicionar estresse a uma situação nunca funciona. Adicionar ideias a uma situação e adicionar um pouco de paciência para si mesmo e algumas maneiras de realmente se acalmar provavelmente funcionam melhor do que qualquer outra coisa, e acho que ele sabe disso.”

Os gêmeos podem ter perdido três seguidas, mas ainda estão em primeiro lugar no AL Central com um recorde de 19-17. Correa sabe que ainda há muito beisebol pela frente e segue otimista com as chances do time. Como ele disse: “Temos uma longa temporada pela frente e precisamos continuar trabalhando”.