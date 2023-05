Carlos Sainz: O que a Red Bull está fazendo que o resto de nós não está fazendo?

Carlos Sainz foi o personagem central na quinta-feira no lançamento do espanhol Fórmula 1 Grand Prix, que será realizado em três semanas no circuito de Montmelo.

Recém-chegado de Miami, Sainz falou sobre o local onde estreou em 2015 com Red Bull. O piloto da Ferrari respondeu a toda uma série de perguntas, algumas das quais tinham a ver com a Red Bull que voltou a dominar a temporada.

“Foram bons anos desde 2015 quando fiz minha estreia, muita melhora e progressão e aí vem o terceiro com Ferrarialgo muito especial”, observou Sainz.

“Mesmo que Imola e Mônaco sejam os primeiros, a corrida em casa é a mais especial, aquela em que você mais pensa.

“Estou ansioso por isso mais do que nunca porque há mais pessoas do que nunca. Vai ser um dos melhores Grandes Prêmios da Espanha dos últimos anos.”

Sainz admitiu que sua equipe está tentando descobrir qual é o segredo que torna os Red Bulls mais rápidos que os demais.

“Há muito para entender, testamos tantas coisas todo fim de semana”, Sainz disse.

“Nós riscamos uma coisa e tiramos vantagem de outra. Ainda analisamos minuciosamente com toda a fábrica o que a Red Bull está fazendo que o resto de nós não está fazendo.

“Cem por cento está sendo dado em Maranello, a fábrica totalmente revirada. Os pilotos estão exaustos de trabalho em simulador e reuniões com engenheiros. Tudo é possível.”

Sainz atualmente ocupa o quinto lugar na classificação de pilotos, mas está disposto a competir por mais pódios e vitórias nesta temporada.

“Estou num bom momento, a minha cabeça está muito focada em analisar a condução e o carro para dar o passo em frente”, continuou.

“Não começámos como esperávamos, que era lutar por pódios e vitórias. Há uma equipa claramente dominante e estamos a tentar diagnosticar qual é o principal problema e como ajustá-lo para recuperar. Estamos a tentar encontrar a chave .”