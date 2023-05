Carlos Vives e sua cruel traição a Shakira: Nem mesmo Judas se atreveu a fazer tanto

Nhá muito tempo Shakira postou um vídeo acompanhado de um texto em que queria homenagear Carlos Vivescom quem colaborou em ‘La Bicicleta’.

Sem dúvida, está provado que eles são amigos íntimos.

Porém, suas palavras causaram rebuliço nas redes sociais principalmente pelo final do texto que surpreendeu a todos.

“Seu legado é inestimável porque representa a todos nós, construindo para nós e voando alto como um condor sobre as montanhas”, disse ela.

Foram palavras que fizeram mais de um usuário pensar que Carlos Vives havia falecido.

Mas longe da verdade, como agora é Carlos Vives que está sendo acusado de trair sua amiga Shakira, após comentar a última foto de Gerard Piqué e sua parceira Clara Cha.

Nas redes sociais, torcedores flagraram que na foto do ex-jogador de futebol e sua companheira, havia uma curtida chocante.

No entanto, ao revisar a publicação, o gosto da cantora colombiana não está mais lá.

As respostas dos seguidores do Team Shakira não demoraram a chegar e foram muito difíceis para Vives.

“Carlos Vives quem deveria ter intimidade com Shakiradeu like na foto do Pique e a namorada, nem o Judas se atreveu a fazer tanto”, disse um fã.

“Carlos Vives deu um “like” na foto do Pique com Clara Chia No instagram. Nunca vi tanta traição neste país”, respondeu outro.

A foto foi tirada na casa de campo que o ex-jogador do Barcelona tem com sua família em Cerdanya, que é descrita como um espaço cercado de verde, animais selvagens, que goza de tanta tranquilidade que nem mesmo os paparazzi haviam entrado ali e que permitia a entrada muitas ocasiões para desfrutar de alguma privacidade.