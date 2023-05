Carmelo Anthony anuncia oficialmente sua aposentadoria do basquete

Carmelo Anthony anunciou oficialmente sua aposentadoria do basquete. O ex-estrela do Los Angeles Lakers, que foi nomeado um NBA All-Star dez vezes e um membro da equipe All-NBA seis vezes durante sua carreira, comunicou a notícia por meio de suas contas nas redes sociais. O ala postou um vídeo emocionado no qual revela sua decisão de encerrar sua associação de 19 temporadas com a NBA.

“Lembro-me dos dias em que não tinha nada, apenas uma bola na quadra e o sonho de algo mais. O basquete era minha válvula de escape. Meu propósito era forte, minhas comunidades, as cidades que representei estavam orgulhosas e os torcedores que me apoiaram ao longo do maneira. Sou eternamente grato por essas pessoas e lugares, porque eles me fizeram, Carmelo Anthony”, explicou a ex-estrela da NBA, por meio de seu vídeo de aposentadoria.

“Mas agora chegou a hora de dizer adeus à quadra onde fiz meu nome, ao lugar que me deu propósito e orgulho. Mas, apesar deste doce e amargo adeus à NBA, estou animado com o futuro”, continuou Anthony, Quem em 2021 foi nomeado para a equipe do 75º aniversário da NBA.

“Quando as pessoas perguntam qual é o meu legado, não são as minhas façanhas na quadra que vêm para mim, nem os prêmios ou os elogios. Essa história sempre foi mais do que o basquete. Meu legado, meu filho, está em você. Será para sempre continue em você porque chegou a hora de você carregar esta tocha. Então, Kyle, persiga seus sonhos e não deixe nada te impedir. Não deixe nada interferir. Meu legado, agora e para sempre, vive através de você. E eu sempre terei orgulho de tudo o que você faz. Paz”, finaliza Carmelo, enquanto faz continência para a câmera e sai em grande estilo.

O vídeo continha imagens e pequenos clipes de seus melhores momentos na quadra, que incluíam jogadas de seu tempo no Denver Nuggets, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trai Blazers e Los Angeles Lakersbem como suas três medalhas de ouro no Jogos Olímpicos de 2008, 2012 e 2016 com a seleção nacional.

Anthony sem dúvida será lembrado como uma verdadeira lenda do jogo. Por enquanto, ele desce como o Líder de todos os tempos da equipe olímpica em pontos, rebotes e jogos disputados, e o nono maior artilheiro da NBA.