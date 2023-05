Carrefour ANUNCIA Novas Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil; Confira os Cargos Disponíveis!

O Carrefour, líder no mercado brasileiro de varejo alimentar, com bandeiras e marcas devidamente estabelecidas e reconhecidas pelos consumidores brasileiros, está contratando novos profissionais para compor seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Operador de Loja I – São Paulo – SP – Atendimento;

Operador de Loja | D. Pedrito – Lojas / Shopping;

Auxiliar Administrativo – Tesouraria – Franca – SP – Atendimento;

Vendedor Eletro – Porto Alegre – RS – Atendimento;

Operador CD – Supply – Contagem – MG – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Operador de Loja de Conveniência – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Operador Loja – Mercearia – Taguatinga – DF – Atendimento;

Recepcionista / Caixa – Jundiaí – SP – Atendimento;

Operador de Hipermercado – Campo Grande – MS – Atendimento;

Confeiteiro – Viamão – RS – Atendimento;

Gerente Tributário – São Paulo – SP – Controladoria;

Recepcionista Caixa – Sorocaba – SP – Atendimento;

Auxiliar de Perecíveis – Porto Alegre – RS – Logística;

Auxiliar de Perecíveis – Fortaleza – CE – Atendimento;

Gerente de Eletro – Salvador – BA – Atendimento;

Farmacêutico – Lagoa Santa – MG – Atendimento.

Mais sobre o Carrefour

Sobre o Carrefour, é válido frisar que estamos falando do maior empregador privado do país, com 150 mil colaboradores e colaboradoras unidos no propósito de contribuir para uma alimentação mais acessível e de qualidade aos brasileiros e brasileiras, colaborando assim com a saúde e o bem-estar de todos e todas.

Além disso, o grupo possui mais de quinhentos pontos de vendas, presentes em todos os estados, entre hipermercados, supermercados, lojas de proximidade, atacados, e-commerce, postos de combustíveis e drogarias. Por fim, está há mais de 40 anos no Brasil.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a candidatura na Daxia acontece de maneira simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!