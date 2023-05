Carrefour Oferece Novas Oportunidades de Emprego em Todo o País

O Carrefour, uma das maiores redes de varejo do mundo, acaba de anunciar novas oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil. A empresa busca profissionais qualificados e comprometidos para atuarem em diferentes áreas da empresa. Além disso, o Carrefour oferece uma série de benefícios aos seus colaboradores, como plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, entre outros.

Carrefour abre novas oportunidades de emprego pelo país

O supermercado é uma empresa que valoriza seus colaboradores e oferece uma série de benefícios para garantir seu bem-estar e qualidade de vida. Entre os benefícios oferecidos estão: plano de saúde, odontológico, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio-creche, desconto em produtos da loja, entre outros. Além disso, a empresa investe em programas de desenvolvimento profissional para que seus colaboradores possam crescer dentro da organização. Confira a seguir algumas das vagas de emprego disponíveis:

Fiscal de loja – São Paulo/SP;







Operador de caixa – Brasília/DF;







Atendente de padaria – Rio de Janeiro/RJ;







Repositor de mercadorias – Belo Horizonte/MG;







Gerente de loja – Curitiba/PR;







Analista de recursos humanos – Porto Alegre/RS;







Técnico de manutenção – Fortaleza/CE;







Encarregado de açougue – Recife/PE;







Auxiliar administrativo – Goiânia/GO;







Atendente de farmácia – Salvador/BA;







Coordenador de logística – Campinas/SP;







Consultor de vendas – Belém/PA;







Supervisor de produção – Florianópolis/SC;







Assistente financeiro – São Luís/MA.

Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis no Carrefour devem acessar o portal 123empregos e buscar pelas vagas da empresa. Após selecionar a vaga desejada, é necessário preencher um formulário com informações pessoais e profissionais. É importante que o candidato forneça informações precisas e atualizadas, pois elas serão utilizadas durante todo o processo de seleção.

Sobre a empresa

O Carrefour é uma empresa francesa fundada em 1959, que atualmente está presente em mais de 30 países ao redor do mundo. No Brasil, a empresa atua desde 1975 e hoje conta com mais de 600 unidades, entre hipermercados, supermercados, lojas de conveniência e postos de combustível. Além disso, o supermercado é reconhecido por sua atuação sustentável e compromisso com a responsabilidade social, promovendo diversas iniciativas em prol da comunidade e do meio ambiente. A empresa também investe em tecnologia e inovação para oferecer a melhor experiência de compra aos seus clientes.

