Carreira de modelo de Gisele Bündchen em alta desde o divórcio de Tom Brady

Gisele Bündchenuma das modelos mais reconhecidas e bem-sucedidas do mundo, continuou a prosperar em sua carreira depois de se divorciar da aposentadoria NFL quarterback Tom Brady final do ano passado.

Ela começou sua carreira de modelo no final dos anos 90 e rapidamente alcançou a fama, tornando-se uma das modelos mais requisitadas do mundo. Bundchen apareceu nas capas de inúmeras revistas, desfilou nas passarelas dos maiores nomes da moda e foi o rosto de inúmeras campanhas de alto nível.

Gisele Bündchen mostra a Tom Brady o que ele está perdendo com dança sexy de carnaval

Sua carreira parou quando ela se tornou mãe, mas depois de se divorciar de Brady, voltou ao mundo da moda e ainda é uma mercadoria quente.

Bundchen, 42, está mais uma vez dominando a indústria da moda ao colaborar com algumas das principais marcas de moda do mundo.

Mais recentemente, Bundchen trabalhou com Jimmy Choo como o rosto da campanha de 2023 da marca. Ela também tem sido a figura principal para Vivara, Arezzo e IWC.

Gisele Bündchen vivendo sua melhor vida

Bundchen compareceu ao tão esperado Baile do Met 2023 na cidade de Nova York sozinha, a primeira vez que ela voou sozinha para o maior evento de moda em mais de uma década. Ela também participou”Carnival in Rio de Janeiro 2023” e deslumbrou os fãs com um top cropped e danças sensuais.

O trabalho de Bundchen com marcas de moda sustentáveis ​​para promover moda ambientalmente consciente é apenas a cereja do bolo de seu sucesso. Ela é a fundadora do Fundação Gisele Bündchenque apoia causas ambientais e sociais em seu Brasil natal.

Seu sucesso contínuo na indústria da moda e seu compromisso com as causas ambientais solidificaram seu status de verdadeiro ícone.

Apesar dos desafios que surgem com as lutas pessoais, como o divórcio, Bundchen provou que é uma força a ser reconhecida e que sua carreira continuará a prosperar.