Cartão de Segurança Social: Isto é o que deve fazer em caso de roubo

Taqui estão muitos documentos ou itens importantes que se pode perder em um determinado ponto, o Seguro Social O cartão é certamente um dos mais importantes. Mas perder ou ter este documento roubado não é o fim do mundo. Há muitas coisas diferentes que se pode fazer para recuperá-lo. Isto não é como o cartão de identificação normal ou um passaporte, o Seguro Social O cartão não precisa ser mostrado onde quer que você vá. O que realmente importa é saber o seu CPF, mas existe uma maneira de substituir este cartão e cancelar aquele que você perdeu ou roubou. Hoje em dia, existem muitos imitadores por aí que usam documentos roubados para enganar as pessoas.

Se você perdeu seu CPF, não quer ser um desses nomes que esses canalhas usam para roubar ou chantagear outras pessoas. Os cibercriminosos também tendem a usar esses cartões de seguro social roubados para cometer fraudes online, fazer empréstimos ou até mesmo abrir contas de cartão de crédito em seu nome. Isso também pode fornecer a eles uma maneira segura de acessar seu banco on-line ou contas de cartão de crédito. Se eles fizerem isso, eles podem facilmente usar seus fundos para comprar eletrônicos, pagar restaurantes caros, estadias em hotéis ou qualquer outro bem que desejem obter. Você precisa agir rapidamente se não quiser basicamente que sua identidade seja roubada.

Como se proteger em caso de perda do Cartão de Seguro Social

O conjunto de etapas que você precisa seguir se perdeu ou teve seu Cartão de Seguro Social roubado é bastante simples. Primeiro, você precisa colocar um alerta de fraude nas três agências de crédito nacionais. Estes são Experian, Equifax e TransUnion. Essas agências de crédito já tomam as medidas necessárias para garantir que suas informações confidenciais não sejam roubadas, mas os golpistas ainda podem encontrar uma maneira de passar por seus filtros. Você também precisa solicitar seus relatórios de crédito gratuitos, revisar suas outras contas financeiras, configurar senhas, decretar um congelamento de crédito, relatar sua perda do Cartão de Seguro Social ao IRA e registrar um relatório no FTC. Se você seguiu estas etapas, suas informações pessoais serão protegidas. Como dissemos, o cartão em si não é tão importante quanto ter seu número memorizado.