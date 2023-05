Cartão de Segurança Social: quantas vezes pode substituir o seu?

TA Social Security Administration (SSA) mantém um registro dos rendimentos relatados para os indivíduos aos quais foi atribuído um número de seguro social.

Esse registro é identificado pelo nome do indivíduo e pelo número do seguro social para garantir o registro preciso de salários ou rendimentos de trabalho autônomo.

Indivíduos que precisam de um número de Seguro Social podem solicitá-lo preenchendo um formulário específico e fornecendo as evidências necessárias.

O cartão da Segurança Social é um documento de identificação emitido pela SSA. Ele exibe o nome de um indivíduo, o número do seguro social e, às vezes, outras informações relevantes.

O número de seguridade social (SSN) é um número exclusivo de nove dígitos atribuído a cidadãos americanos, residentes permanentes e residentes temporários com autorização de trabalho.

O cartão serve como prova do SSN do indivíduo e pode ser necessário para vários fins, incluindo emprego, obtenção de benefícios governamentais, declaração de impostos e acesso a determinados serviços.

É importante manter o cartão do Seguro Social seguro e evitar compartilhar o SSN, a menos que seja necessário, pois são informações pessoais sensíveis que podem ser usadas para roubo de identidade.

Quantas vezes pode substituir um cartão de Segurança Social?

Existem restrições quanto ao número de cartões de número de segurança social de substituição que a SS pode emitir. Você pode receber no máximo três cartões de substituição por ano e dez cartões de substituição ao longo de sua vida.

Exceções a esses limites podem ser consideradas caso a caso em circunstâncias imperativas. Alterações de nome (alterações legais verificadas no primeiro nome e/ou sobrenome) e alterações no status de estrangeiro que exijam uma modificação na legenda restritiva do cartão SSN são consideradas circunstâncias imperiosas e não estão incluídas nos limites anuais ou vitalícios.

Uma exceção pode ser concedida se você fornecer evidências demonstrando dificuldades significativas sem o cartão. Um exemplo de dificuldade significativa inclui a apresentação de uma carta de encaminhamento de uma agência governamental de serviços sociais informando que o cartão do número do seguro social é necessário para acessar benefícios ou serviços.